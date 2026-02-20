用草莓甜蜜收心！盤點3家飯店「造型勝出」的草莓甜點

隨著草莓產進進入高峰期，元月下旬起各種草莓甜點陸續出爐。春節假期瞬即結束，不妨以美麗甜蜜的草莓甜點慰勞疲憊的開工心情。以下是各家飯店限期推出的新品，甜心也甜嘴。

●高雄洲際 5款兼具藝術性與味覺深度的經典

「花漾莓好食光」精準捕捉草莓在最美瞬間的「時令」之美，將產地直送的優質草莓，淬鍊為5款展現感官深度的精品食藝。圖/高雄洲際酒店提供

高雄洲際酒店2026年度草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」，由法式藍帶出身的高雄洲際酒店西點主廚王健翰（Hank Wang）親自操刀，將產地直送的新鮮果實，轉譯為5款經典作品，即日起於洲際酒店一樓Delicatesse烘焙坊限量登場。

「草莓 Cookies」低調的焦糖慕斯與巧克力酥餅相互襯托，將童年的純粹餅乾，轉譯為當代的優雅甜韻。圖/高雄洲際酒店提供

其中，「草莓開心果夏洛特蛋糕」以西西里開心果慕斯打造豐盈立體的味覺層次。「草莓巴斯克蛋糕」另一個主角是北海道十勝乳霜，完美平衡。「草莓芙蓮蛋糕」則承襲法式精髓，扎實且平衡。最受大眾喜愛的「草莓馬卡龍」、「草莓Cookies」，不必言說，直覺的草莓滋味。

●新竹喜來登 繁花盛開的繽紛草莓下午茶

新竹喜來登即日起起每周六、日推「春日繁花 草莓派對」提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽。圖/新竹喜來登提供

新竹喜來登大飯店即日起至3月7日每周六、日推出「春日繁花 草莓派對」，提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽，另規劃「香料熱草莓酒廚藝教室」及與新竹人氣夢幻花店「想想拾花」合作舉辦「甜筒花束手作課程」，讓草莓控幸福圍繞在香甜莓果與浪漫繁花間。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

新竹喜來登舉辦「香料熱草莓酒廚藝教室」現場教作香料熱草莓酒DIY。圖/新竹喜來登提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

繽紛草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

●日月千禧 草莓雙人下午茶夢幻登場

2026草莓雙人下午茶。圖/日月千禧提供

台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧即日起至3月31日端出集結莓之美好的雙人下午茶，包含經典提拉米蘇、可麗露、慕斯等4款精緻美點；以黑胡椒牛肉、煙燻櫻桃鴨、煙燻鮭魚等特色食材打造的3款創意鹹點，以及兩杯飲品。

其中甜點特別推薦超萌吸睛草莓造型的「薰衣草草莓慕斯」，入口綿滑如雪、爽口誘人；「草莓提拉米蘇」巧妙結合經典與創意。還有Q彈麻糬裹入綿密芋頭餡及草莓庫利、香甜可口的「草莓芋頭麻糬」；以及外脆內Q、內含覆盆子甘納許，莓香升級的「草莓可麗露」。每套1,199元+10%，且點用此套下午茶拍照打卡上傳至FB、IG設定為公開，可享有9折優惠。