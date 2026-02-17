一個人輕鬆享受年味！「超商開運鮮食」蒲燒鰻、鮑魚、烏魚子都吃得到

快訊

聯合新聞網／ 記者陳立儀／台北報導
今年農曆春節9天連假，有些人仍必須堅守工作崗位，有些人難免落單或總有一個人想吃消夜的時候，在超商也可以買到多樣化的開運鮮食，自己也能輕鬆享受應景年味。

7-ELEVEN

7-ELEVEN集結超過10款人氣鮮食換上新春包裝、攜手星級主廚開發澎湃的主食與中式羹湯。輕食推薦「明太子龍蝦沙拉堡」、「XO醬珠貝新極上飯糰」、選用輸日等級鰻魚製作的「日式蒲燒鰻圓形飯糰」，還有打麻將開運必吃的「麻ㄐㄧㄤˋ辣雞丁」；主食類推薦米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出的「紅燒牛肉麵」、酸甜濃郁的「蕃茄蛋湯麵」。鮮食品牌「星級饗宴」推出「加賀屋開運蒲燒鰻御膳」、「美福大飯店米香御品佛跳牆」、晶華酒店獨家開發「晶華半筋半肉麻辣牛肉麵」、「晶華柱侯牛腩煲飯」、「晶華港式油雞臘味飯」，一個人到超商也能用星級美食豪華過年。

2月22日前7-ELEVEN推出「開運金盛饌」主題活動，購買星級饗宴指定品項還隨機送5元、7元、66元限量「金馬開運美食金」，馬上開獎可用於下一次消費折抵星級饗宴、御飯糰三角飯糰、原賞三明治全品項商品；3月3日前還有冷藏「御料小館」炸烤物、指定即食冷凍炸烤物商品任3件88折。

因應部分消費者初一、十五茹素習慣， 7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」將經典手路菜「獅子頭」做成蔬食版本的「金運獅子頭燴飯」，全台每縣市都有「天素地蔬複合店」販售超過300種素蔬食品項、以及全台超過3,000間的「天素地蔬冷藏鮮食專區」，方便蔬素食者在春節期間購買蔬食餐點。

全家便利商店

全家便利商店推出「紅運烏魚子紹興飯糰」、「黃金雙層鱈魚招財堡」、「福氣魚四喜開運便當」、「鮑滿福氣中華燴麵」、「蒜滷財運大吉腿油飯」、「鴻運番茄湯麵」等6道開運鮮食，主打鮑魚、烏魚子等年節應景食材，商品命名也富含吉祥寓意。

「全家」還可參加「財庫永豐抽獎趣」活動，3月3日前購買任一件指定開運鮮食系列商品，即可獲得抽獎券一張，會員分享「全家」APP中的指定活動連結，只要親友成功登入再贈分享者1張抽獎券，最多可額外獲得3張，頭獎為價值10萬元的「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從88,888元、8,888元到1,000元不等，一個人過年也能將財氣與福氣一併存到肚子裡。

●萊爾富

萊爾富推出補財庫的「豬腳飯」（售價139元），另推薦應景的「開運果香餐包」（售價32元）、「福氣花生麵包」（售價35元）、「戀戀草莓可頌」（售價38元）、「究極雙莓迎春麵包」（售價42元）、「莓滿富貴蛋糕」（售價35元）。

「果C果昔」也主打喝出好運，首推「吉桔如意」即日起至3月31日嚐鮮價69元（3杯優惠價168元）。

●OKmart

OKmart以紅色甜湯系列為春節增添暖意，「福記－紅豆紫米粥」（售價59元）選用紅豆與紫米，口感綿密微甜；「福記－紅豆湯」（售價59元）將圓潤紅豆細火熬煮，湯頭清澈、甜度自然回甘。

2月22日前OKmart熱食區指定品項任選3件享88折優惠，包含厚片披薩、蛋塔、香酥棒腿、香酥腿排 等人氣熟食，不論是返鄉途中、走春小歇或旅遊補給，都能隨時享受熱騰騰的豐盛年節滋味。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

