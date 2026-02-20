這家「海壽司」變厲害了！不只店裝升級 還有獨家「飲料吧+紅豆湯」無限暢飲

這家「海壽司」獨自升級了！不光是裝潢變得更舒適，還多了「飲料吧+紅豆湯」無限暢飲，讓你吃壽司吃得更滿足。

圖／莫凡彼餐飲集團粉專

莫凡彼餐飲集團旗下老字號「海壽司」以高級、高水準受到饕客青睞，位於北市信義區Dream Plaza內的這家「海壽司」店裝升級，不僅燈光美、氣氛佳，還讓吃壽司這件事變得很有儀式感。

圖／莫凡彼餐飲集團粉專

圖／莫凡彼餐飲集團粉專

不僅如此，Dream Plaza店更獨家新增「飲料吧+紅豆湯」無限暢飲，消費滿200元即可暢享，而消費未滿200元也可以39元加購飲料吧。吃完壽司再來碗紅豆湯，為這一餐完美收尾。

圖／莫凡彼餐飲集團粉專

海壽司 Dream Plaza店

地址：Dream Plaza B2美食街（台北市信義區松高路11號）

營業時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:00

