快訊

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

台灣國片票房新霸主！「陽光女子合唱團」5.45億破海角七號紀錄

傳關鍵晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

兆元宴之外 黃仁勳旋風訪台吃什麼？3家新增「仁來瘋」餐廳名單公開

聯合新聞網／ 記者 高婉珮 ／即時報導
圖／「貓下去敦北俱樂部」提供
圖／「貓下去敦北俱樂部」提供

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）日前結束5天4夜旋風式訪台，除了指標性的「兆元宴」外，這股「仁來瘋」美食地圖也再度更新。本次名單新加入三家風格迥異的餐廳——位於台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）一樓的現代粵式餐廳「榕居」、創立於1990年的道地老字號「金山客家小館創始店」，以及充滿當代摩登氣息的「貓下去敦北俱樂部」，展現了科技教父從傳統家常到創新料理的多元品味。

受到熱情民眾包圍的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁，親切發送餐點。記者余承翰／攝影
受到熱情民眾包圍的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁，親切發送餐點。記者余承翰／攝影

「榕居」是黃仁勳1月29日抵達台北當晚，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐的地點。該餐廳結合了深厚的傳統粵菜功底與現代設計美學，開幕後迅速成為台北高端餐飲焦點。餐廳由擁有逾35年廚藝經驗的中餐行政總廚陳國華領軍，以現代手法詮釋傳統粵菜精髓，包括「金湯燴遼參」、「榕居佛跳牆」等，都是招牌菜色。

「榕居」餐廳空間設計將傳統紅瓦屋頂與古典東方元素相互揉合，並提供私密的包廂空間。圖／摘自「台北嘉佩樂酒店」官網
「榕居」餐廳空間設計將傳統紅瓦屋頂與古典東方元素相互揉合，並提供私密的包廂空間。圖／摘自「台北嘉佩樂酒店」官網

位於台北市松山區南京東路五段的「金山客家小館創始店」，是黃仁勳這趟台北行與聯發科執行長蔡力行餐敘的所在。老闆秉持對食材品質的堅持與對料理工序的嚴謹要求，堅持讓消費者吃到不變的傳統客家美味。黃仁勳造訪後，「金山客家小館創始店」特別以「國民爸爸的口袋名單」為題，跟大家分享黃仁勳同款菜色，其中有客家鹽焗雞、紅燒蹄膀、客家小炒、菜圃蛋、三杯中卷、鳳梨蝦球、鹹蛋菠菜，道道都是熟悉家常味，也是不少老饕的必點清單。

「金山客家小館創始店」特別以「國民爸爸的口袋名單」為題，大方分享黃仁勳同款菜色。圖／摘自「金山客家小館創始店」官網
「金山客家小館創始店」特別以「國民爸爸的口袋名單」為題，大方分享黃仁勳同款菜色。圖／摘自「金山客家小館創始店」官網

「貓下去」則是台北潮流青年飲食店的濫觴，2015年搬遷至台北敦化北路双聖美式餐廳舊址，成為現今的「貓下去敦北俱樂部」，主打「新台北家常菜」。餐廳菜色創意十足、整體氛圍歡樂放鬆，曾讓「珍珠奶茶」變身大人系「珍珠奶酒」，吸引不少都會白領前來釋放壓力，也讓「貓下去敦北俱樂部」成為這次黃仁勳跟輝達台北分公司同仁聚會的場域。

「貓下去敦北俱樂部」是台北最具代表性的餐廳之一。圖／「貓下去敦北俱樂部」提供
「貓下去敦北俱樂部」是台北最具代表性的餐廳之一。圖／「貓下去敦北俱樂部」提供

從高端餐廳、客家小館到潮青潮店，黃仁勳此行的用餐足跡，橫跨不同風格，也再次帶動話題效應，讓「仁來瘋」不僅存在於科技版圖，更一路延燒至台北餐飲圈。

黃仁勳 客家 金山 粵菜 仁來瘋

相關新聞

兆元宴之外 黃仁勳旋風訪台吃什麼？3家新增「仁來瘋」餐廳名單公開

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）日前結束5天4夜旋風式訪台，除了指標性的「兆元宴」外，這股「仁來瘋」美食地圖也再度更新。本次名單新加入三家風格迥異的餐廳——位於台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）一樓的現代粵式餐廳「榕居」、創立於1990年的道地老字號「金山客家小館創始店」

拜年送禮首重「好吃又討喜」！4大超商「特色春節禮盒」讓心意再升級

喜迎火紅金馬年，拜年送禮要好吃、好看，更要討喜，萬一來不及提前準備或臨時想添購，4大超商已網羅多款特色春節禮盒，方便隨時採買，送大人、小孩都能找到適合的口味與款式，讓心意再升級。 7-ELEVE

懂吃的人都這樣搭！萊爾富8大「隱藏版神組合」掀網友熱議

別以為超商的鮮食、零時、飲料只能分別單吃，其實懂吃的人，早就把超商當成自己的「生活實驗室」。近年來社群上掀起一波「隱藏版...

台灣手扒雞始祖「香雞城」即將回歸？官方突發文：再給我們一次機會

台灣手扒雞創始品牌「香雞城」又要回歸了？稍早，香雞城官方粉絲團突然發文，只見文案寫著「雞粉們願意再給我們一次機會嗎？」，...

快設好行事曆！2月22日當天跑10K 貳樓指定「早午餐免費吃」

早午餐知名品牌「貳樓餐廳」為了幫助大家保持運動習慣、吃得更好，從2月開始推出10K挑戰活動。即日起至3月底平日期間，至貳...

新春開運吃鍋！王品4大鍋物「抽紅包」、這一鍋「武德宮錢母」抽全年75折、舞古賀「4階禮包送龍蝦」

新春開運吃鍋正夯！王品4大鍋物「紅包抽抽樂」、這一鍋刮「武德宮錢母」抽全年75折、舞古賀「集點送龍蝦」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。