兆元宴之外 黃仁勳旋風訪台吃什麼？3家新增「仁來瘋」餐廳名單公開

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）日前結束5天4夜旋風式訪台，除了指標性的「兆元宴」外，這股「仁來瘋」美食地圖也再度更新。本次名單新加入三家風格迥異的餐廳——位於台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）一樓的現代粵式餐廳「榕居」、創立於1990年的道地老字號「金山客家小館創始店」，以及充滿當代摩登氣息的「貓下去敦北俱樂部」，展現了科技教父從傳統家常到創新料理的多元品味。

受到熱情民眾包圍的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁，親切發送餐點。記者余承翰／攝影

「榕居」是黃仁勳1月29日抵達台北當晚，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐的地點。該餐廳結合了深厚的傳統粵菜功底與現代設計美學，開幕後迅速成為台北高端餐飲焦點。餐廳由擁有逾35年廚藝經驗的中餐行政總廚陳國華領軍，以現代手法詮釋傳統粵菜精髓，包括「金湯燴遼參」、「榕居佛跳牆」等，都是招牌菜色。

「榕居」餐廳空間設計將傳統紅瓦屋頂與古典東方元素相互揉合，並提供私密的包廂空間。圖／摘自「台北嘉佩樂酒店」官網

位於台北市松山區南京東路五段的「金山客家小館創始店」，是黃仁勳這趟台北行與聯發科執行長蔡力行餐敘的所在。老闆秉持對食材品質的堅持與對料理工序的嚴謹要求，堅持讓消費者吃到不變的傳統客家美味。黃仁勳造訪後，「金山客家小館創始店」特別以「國民爸爸的口袋名單」為題，跟大家分享黃仁勳同款菜色，其中有客家鹽焗雞、紅燒蹄膀、客家小炒、菜圃蛋、三杯中卷、鳳梨蝦球、鹹蛋菠菜，道道都是熟悉家常味，也是不少老饕的必點清單。

「金山客家小館創始店」特別以「國民爸爸的口袋名單」為題，大方分享黃仁勳同款菜色。圖／摘自「金山客家小館創始店」官網

「貓下去」則是台北潮流青年飲食店的濫觴，2015年搬遷至台北敦化北路双聖美式餐廳舊址，成為現今的「貓下去敦北俱樂部」，主打「新台北家常菜」。餐廳菜色創意十足、整體氛圍歡樂放鬆，曾讓「珍珠奶茶」變身大人系「珍珠奶酒」，吸引不少都會白領前來釋放壓力，也讓「貓下去敦北俱樂部」成為這次黃仁勳跟輝達台北分公司同仁聚會的場域。

「貓下去敦北俱樂部」是台北最具代表性的餐廳之一。圖／「貓下去敦北俱樂部」提供

從高端餐廳、客家小館到潮青潮店，黃仁勳此行的用餐足跡，橫跨不同風格，也再次帶動話題效應，讓「仁來瘋」不僅存在於科技版圖，更一路延燒至台北餐飲圈。