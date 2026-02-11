聽新聞
這一鍋餐飲集團攜北港武德宮 推「聯名錢母」開運金

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
這一鍋餐飲集團首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」。每一份錢母的背面都藏有刮刮樂，有機會刮出這一鍋餐飲集團最高「全年75折專用卡」。這一鍋餐飲／提供
這一鍋餐飲集團首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」。每一份錢母的背面都藏有刮刮樂，有機會刮出這一鍋餐飲集團最高「全年75折專用卡」。這一鍋餐飲／提供

這一鍋餐飲集團以「新年不只要好運，更要整年的祝福」為概念，首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」。每一份錢母的背面都藏有刮刮樂驚喜，有機會刮出這一鍋餐飲集團最高「全年75折專用卡」，福利可一路使用至 2026 年底，讓好運不只是開春一刻，而是整年隨行、祝福常在。

配合農曆新年（2/2–2/22）檔期，這一鍋餐飲集團以「每一桌都能玩、玩到就能加菜」為概念，讓四大品牌把開運變成上桌互動，打造每一桌都有驚喜的熱鬧年味。這一鍋推出「開運大三元」活動，單筆消費滿2,000元，即可與門店同仁進行「麻將比大小挑戰」，贏家可獲招待培根牛肉或梅花豬肉乙份（每桌限一次）。

燒肉同話主打「手氣開桌王」遊戲，凡消費任一套餐，即可與關主各摸一張麻將比花色大小，有機會把澳洲和牛板腱／松阪豚（擇一）招待直接拿下。這一小鍋則推出骰子遊戲，「骰出你的幸運」，凡加入會員即可參加骰點遊戲，依骰子總點數即有機會把「海鮮三拼」、「蛤蜊」或「梅花豬肉」獎品帶進餐桌。韓啵韓式料理以「抓石子互動遊戲」，成功者可在下次回訪時再享一次專屬招待。

本次也攜手健身工廠推出新春加碼回饋，活動期間於這一鍋餐飲集團旗下品牌內用消費，扣除優惠後達個人低消，即贈「健身工廠免費 14 日體驗券」（數量有限，贈完為止）；另針對健身族群再加碼，出示健身工廠會員畫面，即可享「特色食材」招待一份，讓新春聚餐也能兼顧體態管理。

此外，集團同步推出跨品牌會員加碼抽獎——活動期間凡出示《這一鍋餐飲集團 APP》會員，累計集團任兩品牌以上消費並達指定金額，即可參與抽獎，有機會抽中黃金麻將金飾（約0.168錢，限量1名），其中《這一鍋／燒肉同話》單筆滿1,688元、《這一小鍋／韓啵》單筆滿688元即具抽獎資格，邀請消費者把新年手氣從餐桌一路延伸到「黃金開運」的終極大獎。

這一鍋「聯名錢母」將於2月15日起，於全台《這一鍋》、《燒肉同話》、《這一小鍋》、《韓啵韓式料理》品牌門市開放兌換。

