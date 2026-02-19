連黃仁勳也愛吃！麻辣鍋、卜卜蜆、壽喜燒　全台新開「6間人氣鍋物」

熱呼呼的「鍋物料理」正好適合親朋好友新年團聚。回顧2025年與今年1、2月，多間全新的海外鍋物品牌插旗台灣，另外還有許多連鎖鍋物持續拓展版圖，都成為消費者用餐的新選擇。民眾不妨把握新春假期，享受新開幕的鍋物滋味，以及溫暖的歡聚時光。

自成都起家，創下「日均翻桌15輪、候位5小時」等排隊盛況，連黃仁勳都登門用餐的「馮校長老火鍋」，自今年1月3日起正式登台，在台北東區開設全台首間分店。

店內招牌的「經典大紅鍋」鍋底與紅油，標榜每週空運來台，另外還有菌菇湯、三鮮湯等不同鍋底。店內並提供有紅寶石鴨血、大刀腰片、菊花郡肝等特色食材，還有多種部位的台灣牛肉以及火鍋配料，為台灣嗜辣食客帶來麻香辛辣的滋味。

曾經掀起全台酸菜魚熱潮的刁民，在2025年持續拓展版圖。繼去年4月開設全台最大旗艦店「高雄富裕店」之後，又於10月底開設第9間分店「桃園站前店」，乃是品牌首度進駐桃園。

除了延續提供秘罈酸菜魚、初戀蕃茄魚等招牌餐點之外，刁民現也開始販售個人獨享冷凍包，方便民眾在家也能輕鬆享用。

【壽喜燒割烹 日山】

創立自1935年，連年獲得東京米其林一星肯定的「壽喜燒割烹 日山」在2025年底首登台灣。

店內延續本店的優良傳統，從肉品、服務、硬體設備都十分講究，展現職人精神。並且每週兩次將日本特級和牛與秘製醬汁空運來台，在台呈現原汁原味的道地體驗。透過和牛壽喜燒結合旬味割烹料理，打造4款壽喜燒割烹套餐，讓賓客享受細膩的日式美味。

【如嫦 卜卜蜆．港式雞煲】

如嬌餐飲團隊在今年推出全新港式料理品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」，主打4種口味的「卜卜蜆」，與6種口味、可以一鍋兩吃的「港式雞煲」，讓民眾秒飛港澳。

除此之外，店內還以港式大排檔文化為出發，提供鹹蛋臭豆腐肉餅飯、港式蒸臘味飯、港式辣味咖哩雙蛋等十餘款特色熟食，更添餐桌豐富度。

【椒朋友 辛潮麻辣鍋】

馬辣集團以「鍋物×酒牆×DJ」三大元素，在2025年推出全新鍋物品牌「椒朋友 辛潮麻辣鍋」，以套餐的型態，提供有九葉青花椒麻辣鍋、貢布胡椒豬肚雞鍋等特色湯底，並提供多款肉品、海鮮，以及港式脆皮炸雞、美式咔拉炸雞等下酒炸物。

此外，店內並無限供應24款拉霸酒牆，並打造12公尺巨型環場LED螢幕、DJ 之夜，讓火鍋店變身潮流派對。每桌並設計「來電交朋友」桌號電話聊天功能，讓賓客用餐過程中與其他桌鍋友聊天，增添互動感。

【十二段】

以台中為主要據點的連鎖平價鍋物「十二段」，在2025年首度進軍桃園，開設旗下第9間分店「桃園中壢店」。

十二段以套餐型態提供多種牛肉、豬肉、海鮮鍋物套餐，包括澳洲和牛肋眼上蓋牛鍋、極上熟成雪花牛鍋等品項，還有龍蝦海陸雙人餐等選擇，並且提供自助吧讓賓客自由取用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 椒朋友提供多種湯底與特色肉品、炸物，可單點亦可選擇套餐方案。圖／馬辣提供