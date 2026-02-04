快訊

台北君悅「1416元紅包」大方送！加LINE好友、輸入關鍵字免費領　爽吃「凱菲屋」折抵攻略必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北君悅提供
圖／台北君悅提供

紅包來了！ 台北君悅酒店為了搶攻第一季餐飲市場，開春就祭出超狂「發財紅包」大禮包。只要動動手指加入LINE好友，就能免費領取最高1,416元的餐飲折抵金，不論是想朝聖Buffet霸主「凱菲屋」，還是體驗最新的義式半自助饗宴，都能省一波！

圖／台北君悅提供
圖／台北君悅提供

台北君悅自2月6日起至2月28日止，特別舉辦「新春紅包888」活動。民眾只要加入台北君悅官方LINE好友，第一關就能直接領取888元餐飲折抵金；接著進入第二關，只要在對話框輸入關鍵字「台北君悅發發發」，系統會加碼再送出528元紅包。兩者相加等於現賺1,416元，誠意滿滿！

圖／台北君悅提供
圖／台北君悅提供

凱菲屋爽爽吃！紅包折抵規則、時間看這裡

這份大紅包限定於2月23日至3月31日期間，在人氣自助餐廳「凱菲屋」消費抵用。

圖／台北君悅提供
圖／台北君悅提供

888元折抵金用法：採階梯式折抵。單筆原價滿3,000元折300元、滿5,000元折588元、最高滿8,000元可折抵888元（不與其他優惠併用）。

528元紅包用法：單筆原價滿5,000元即可折抵，且可與美饌卡、信用卡優惠合併使用（餐券不適用）。

注意： 兩款紅包不可同時併用，且不適用於早餐及週六、日晚上。

主餐配20道義式料理吃到飽！ZIGA ZAGA「有夠義思」登場

除了紅包優惠，館內Ziga Zaga義大利餐廳也推出全新「有夠義思」半自助式饗宴，每位2,080元起。由執行副總廚洪飛立親自操刀，提供4款經典主餐如「烙烤美國菲力牛排」、「爐烤櫻桃鴨胸」等供選擇，點選主餐即可無限暢享20道義式自助吧！

圖／台北君悅提供
圖／台北君悅提供

台北君悅
