「唐吉訶德」熟食折扣「隱藏版省錢時段」！晚間特別時段貼標吸引搶購潮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖片／取自唐吉軻德FB官網
圖片／取自唐吉軻德FB官網

日系連鎖品牌唐吉訶德（DON DON DONKI）在台灣展店後，除了販售各式日本零食與生活用品，店內熟食區也逐漸成為消費者關注焦點。近日不少民眾在社群平台分享，唐吉訶德各門市於特定晚間時段，會針對便當壽司與熱食推出折扣優惠，被視為精打細算族的「隱藏版省錢時段」。

根據網友經驗指出，熟食折扣多半出現在晚間時段，實際貼標時間依各分店人潮與庫存狀況而有所不同。有些門市約在晚間八、九點後陸續出現七折，甚至深夜11點還有五折、更低四折標示，部分品項價格相當親民，常吸引想省錢的消費者購買。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

而熟食內容涵蓋日式丼飯炸物、壽司與便當等，對於下班族或臨時用餐需求而言相當便利。也有消費者分享，若能掌握各門市的折扣節奏，便有機會以較低價格享用現做餐點。不過仍提醒，折扣商品多屬即期食品，建議當日食用完畢，以確保新鮮與品質。

在物價持續上漲的環境下，這類限時折扣資訊逐漸在消費者之間口耳相傳，也讓唐吉訶德熟食區意外成為晚間熱門區域，是否能成功撿到優惠，關鍵仍在於時間點與運氣，消費者下次經過時可嘗試撿撿看便宜喔！

唐吉訶德 便當 壽司 炸物 丼飯

