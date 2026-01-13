高雄林園首間藏壽司來了！ 「林園沿海路店」這天起試營運、限時九折

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
試營運期間推出完成指定任務即享有14天的九折優惠，並限定加碼三麗鷗家族滿額贈活動。藏壽司／提供
試營運期間推出完成指定任務即享有14天的九折優惠，並限定加碼三麗鷗家族滿額贈活動。藏壽司／提供

藏壽司（2754）再度拓點南台灣！全新門市「林園沿海路店」正式進駐高雄林園區，將於1月20日起展開試營運，並於1月27日正式開幕。歡慶新店開幕，試營運期間推出完成指定任務即享有14天的九折優惠，並限定加碼三麗鷗家族滿額贈活動，邀請在地民眾搶先嚐鮮。

看準林園兼具海岸自然景觀與濃厚的人文生活氣息，藏壽司特別選址於交通要道沿海路，緊鄰熱鬧的鳳林與東林兩大商圈，地理位置優越，兼具生活便利性與區域聚集效應。此次展店除服務林園在地居民外，也鎖定高雄南區與屏東沿線的客群。

1月20日起，至林園沿海路店消費滿1,200元，並完成追蹤藏壽司官方 Facebook 或 Instagram、加入官方 LINE 好友並綁定會員等指定流程，即可獲得可愛又實用的三麗鷗家族「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓三款人氣設計。

網友瘋狂敲碗的「香菇天婦羅」終於回歸！金黃酥脆的外衣，鮮甜多汁的香菇湯汁瞬間在口中爆發，經典美味開動！同步再祭出四款限定冬季美味，首推暖心料理「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」，以 Q 彈烏龍麵搭配生薑與青辣椒，風味溫潤中帶有辛香勁道。「炙烤塔塔醬鮭魚」將鮮嫩生鮭魚覆上特製塔塔醬與美乃滋炙燒，高溫逼出油脂香氣，再點綴清爽蘿蔔苗，平衡了濃郁奶香與口感層次。

另一款清爽系新品「鮮蝦佐千島沙拉醬」，則選用彈牙鮮蝦搭配特製千島醬，並撒上義式香料起司粉，為彈牙鮮蝦賦予了酸甜濃郁的異國風情。最後是「蟹肉鮭魚卵海苔包」，主打鮮甜蟹肉與晶瑩鮭魚卵的奢華組合。

