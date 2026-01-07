台南「老唐牛肉麵」驚傳暫停營業 吳宗憲親上火線回應

吳宗憲先前砸了近4千萬買下台南「老唐牛肉麵」品牌，交給兒子鹿希派經營，2024年4月開始試營運，但今有網友發現老唐牛肉麵的商店頁面竟顯示「暫停營業」，對此，吳宗憲也給出回應。

鹿希派接下牛肉麵店，一切親力親為，營運也漸漸步上軌道，不料竟突然爆出停業消息，吳宗憲對此表示：「嘿嘿厲害了，他們正在裝修，可能過幾天就好了，過幾天就可以吃到，不要擔心。」而鹿希派經紀人也回應，目前台南老唐牛肉麵正在整修中，預計3月重新開幕，屆時將有非常優惠的活動回饋給老饕，正式開業前會先恢復外送及外帶服務，希望可以盡快再與大家見面，並補充台南老唐其實算是半個古蹟，為了提高服務品質，希望能完善所有環境，並且調整步伐，帶給大家更好的用餐體驗。