就想吃丹丹漢堡！李多慧衝「速食南霸天」 直問：為什麼台北沒有？

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李多慧愛吃丹丹漢堡。圖／擷自IG／82dahyeda
李多慧愛吃丹丹漢堡。圖／擷自IG／82dahyeda

南韓啦啦隊女神李多慧近年積極在台灣發展，從最初「樂天女孩」，如今則是以「小龍女」身分現身球場，她還挑戰主持、綜藝節目等不同類型的工作。而她受邀於20日台南「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會擔任主持人，魅力全開吸引現場粉絲目光。隔日經紀人則在社群平台上分享了一段李多慧早上排隊買速食的影片，影片曝光引網友熱議。

影片中李多慧穿著輕便的露背背心，在排隊隊伍中一邊等待、一邊與鏡頭互動，表情中充滿期待與興奮。經紀人在貼文中寫下：「大黑（李多慧）一早起來就傳訊息說：我想吃丹丹。」而李多慧本人也在貼文下留言調皮表示：「我每次去台南…去高雄時…特別興奮的原因」，原來她最期待的，就是能享用當地經典美食，有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡。

畫面中，李多慧還好奇地問：「為什麼台北沒有丹丹？」一句話立刻引起粉絲共鳴，大家紛紛留言分享自己對丹丹漢堡的回憶，直呼：「多慧真聰明，吃到吃丹丹！」、「看到多慧排隊也想衝台南了！」，顯示她不僅在舞台上魅力十足，私下對生活小確幸的熱情也十分可愛。

李多慧在台發展以來，從啦啦隊到主持人，不斷嘗試新挑戰，藉由每次亮相帶給粉絲驚喜。而這段早晨排隊的小短片，讓粉絲看見李多慧舞台下的可愛模樣，更展現她親民、接地氣的一面。

