經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多/提供
好市多/提供

美式賣場好市多推出咖啡、披薩降價優惠，上班族、小資族等將受惠。好市多熟食區的咖啡與拿鐵價格22日起將調降10元，分別從原價39元及49元，降至29元和39元，降幅達20%至25%。另外，原價300元的披薩，價格也微幅調降1元，改為299元。

至於降價原因，好市多表示，持續檢視商品售價，並依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力；同時，以回饋會員作為重要且核心的方向。

咖啡與披蕯的降價，不是特定期間，會是一直維持。

此外，面對萬物皆漲的現在，好市多價差大品質好，有會員說，公司是好市多20幾年的企業會員，長期都在好市多採購日用品，她發現好市多與外面的價差比較下來超有感，如金頂電池好市多平均$10.38/顆，外面平均$13~18/顆；濾水壺濾心好市多平均$143/個，外面其他牌子可能活動價才有這個價位；桂格特濃燕麥片好市多$499/箱(42gx48包)，外面大概要$599。

在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」就有會員發文討論，自己是進公司幫忙做日常用品採購後才加入好市多會員，公司則是20多年來都在好市多採買日用品，尤其看到前輩們的採購清單都會備註哪些東西到好市多買較便宜，經研究好市多比外面真便宜蠻多，從金頂電池到濾水壺濾心還有泡舒植物強效洗潔精以及桂格特濃燕麥片等。另外還有衛生紙、星巴克咖啡豆、冷凍蔬菜、蔓越莓綜合果汁等，尤其是科克蘭的東西跟外面比起來CP值高很多，這種價差比較多一點的日用品一次買一個月的量就多過會員費。

不少人回應，有人說，雖然這幾年有漲價，但光是價差買下來就超過會員費；對於先前有討論會員費調漲，有網友直言，「說實話，就算漲了，有需要的還是會留著吧，畢竟價差擺在那。」還有人說，最好的是好市多全球的會員都通用，重點好市多好退貨。

上班族小確幸！好市多咖啡、披薩即起降價、降幅逾二成。好市多/提供
上班族小確幸！好市多咖啡、披薩即起降價、降幅逾二成。好市多/提供

