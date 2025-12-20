冬季進補首選！ 羊肉爐冷凍包品牌TOP 10　天冷寒流圍爐必備美食

天氣轉涼，很多人的味蕾就會自動切換成「羊肉爐模式」，那種湯頭滾著、香氣滿屋的畫面，光想就覺得整個人暖了起來！

只是現實常常很殘酷，群組裡喊得再大聲，最後不是早有約會，就是臨時加班，揪鍋計畫往往還沒開始就宣告解散，自己去店裡吃又難免覺得彆扭。正因為這樣，能隨時在家開鍋的羊肉爐冷凍包，成為近年越來越多人冬季暖身補氣的秘密武器。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出10大人氣羊肉爐冷凍包，全數為無實體餐廳的品牌，無論你偏好道地老店風味、講求CP值的溫補湯頭，或是濃郁夠味的紅燒派，都能找到適合自己的那一鍋！就算寒流一波波來襲，也能窩在家裡輕鬆開伙，想吃就吃，暖胃又療癒，把冬天過得剛剛好。

No.10 奇美食品

奇美食品的羊肉爐紅燒口味，選用口感扎實的羊肉，搭配中藥材與香料慢慢燉煮，湯色濃、香氣足，但不會讓人覺得厚重，天氣轉冷時特別受歡迎；清燉口味則偏向清爽型，以長時間熬煮帶出羊肉本身的甜味，湯頭溫潤、順口，整體風味較為耐喝。兩款都沒有強烈調味，適合想吃暖鍋、又不希望負擔太重的人。

網友提到，「我想推一下奇美的，前幾週我先生買了奇美回來，實在顛覆了冷凍湯品無肉的印象，肉的量很多」；也有人分享將奇美紅燒羊肉爐用來做成「普羅旺斯燉羊肉」的食譜，「先炒後燉，一鍋到底，煮好後配上香酥可口的蒜香巧巴達，很適合秋冬微涼季節在家享用」。

No.9 台塑食品

台塑羊肉爐有很多種，其中有網友在FB社團《我愛全聯-好物老實説》推薦一款標明台塑食品(股)公司的紅燒岡山羊肉爐，紅色包裝相當搶眼。他提到「這款台塑岡山紅燒羊肉爐，從開賣到現在，我從沒變心過，不管派出美鳳姐或冰冰姐，都沒用」，並分享了加入香菜的特殊吃法。

該篇發文吸引許多香菜狂人紛紛回應，「羊肉爐就是要加爆香菜才好吃」、「香菜炒羊肉也很好吃」、「火鍋沾醬一定要香菜，再灑一些在火鍋裡當香菜富翁」。

No.8 爐憶

爐憶是一個從傳統市場走向現代餐桌的羊肉爐品牌，至今累積約45年的傳承歷程。故事的起點，要回到民國70年代，第一代創辦人在台中北區進化路開設「北港紅燒羊肉爐」，每到冬天，總是天還未亮就開始備料、親手熬湯，一鍋鍋熱氣蒸騰的羊肉爐，陪伴在地人度過寒冷時節。第二代接班人北漂後，也將這份家傳滋味帶到北部，在市場深耕二十多年，憑藉熟客口碑，團購與外送訂單絡繹不絕，實體通路最高曾創下一天賣出約300斤羊肉爐的成績；如今雖已結束實體店經營，這份傳承的味道仍持續以不同形式延續。

2022年，第三代接班人楊政達看準消費型態改變，推出羊肉爐冷凍調理包，並以-40°C急速冷凍技術完整鎖住肉汁與湯頭風味，正式創立「爐憶」品牌。這次轉型，讓原本只在市場裡飄香的好味道，突破地域限制，透過宅配直送全台各地的餐桌，「湯頭超級讚，可以爆加菜，肉也很好吃，有膠質有彈性，大推必買」、「在家輕鬆吃，隨時想吃就在家開鍋，外出露營準備也很方便」、「真的很好吃，家裡大人、爸媽和小孩都超愛」。

No.7 天香

說到天香羊肉爐，背後其實藏著一整套「友善飼養＋環境永續」的好理念！這個品牌是由彰化芳苑的宜家畜牧場創立的國產羊肉品牌，農場主人施先生接手家族三十年的養羊經驗後，打造出從牧場到餐桌的一條龍生產模式，推出適合小家庭的小份包裝羊肉爐真空料理包，不只保證羊肉新鮮，也能吃得安心。

整個園區不使用化學藥劑，保護環境同時也確保羊肉沒有腥羶味，降低飼養密度、設戶外放牧區、吃自家種的牧草，還把羊糞回收當肥料，讓牧草和羊隻共生，形成一個小小生態循環。

羊肉爐有清燉、紅燒兩種選擇，也可以另外加購羊肉。Google評論提到，「羊肉爐香濃好吃，手切羊肉也沒有騷味很推」、「羊肉爐很香，沒有羶味，肉很Q彈冬天一定要買來吃」。

No.6 冰冰好料理

冰冰好料理官網販售多種羊肉爐選擇，包含超划算岡山羊肉爐、超划算紅燒羊肉爐、特級紅燒羊肉爐、蓋高尚頂級羊肉爐等，不同特色的版本通通有！

其中，超划算紅燒羊肉爐以甘醇微辣的豆瓣醬和多種食材慢火熬煮，湯頭濃郁鮮香、風味獨特。紅燒羊肉湯底本身就夠味，加入火鍋料、鮮蔬、粉絲或麵條後，不僅讓湯頭更加鹹香溫潤，也能提升食材本身的風味。不過，有部分網友反應肉量太少，如果想吃得更滿足，建議自行購買其他食材一起享用。

No.5 華誠食品

華誠的羊肉爐系列口味選擇也不少，像是全皮羊肉爐、南高雄羊肉爐、台灣紅燒羊肉爐，各有擁護者。整體風味走的是傳統市場系調性，湯頭厚實有層次，羊肉份量感十足，適合偏好口味直接、第一口就能感受到濃郁存在感的饕客族群。

Dcard上有網友發文，整理5款2025羊肉爐推薦品牌，有提到華誠食品的「南高雄羊肉爐」，認為如果想找CP值爆表的羊肉爐冷凍包，這款絕對不能錯過，不到兩百元就能入手1100g的羊肉爐湯底，對月底窮學生或小資族來說根本是救星。

有網友分享，這款羊肉爐湯頭濃郁、份量也很實在，拿來當火鍋湯底剛剛好。退冰後直接下鍋加熱就能上桌，幾乎零門檻，對懶人來說相當友善；再隨手加點肉片、蔬菜或火鍋料，一鍋暖呼呼又豐盛的冬日料理立刻完成。

No.4 老蔣

老蔣羊肉爐在團購圈累積不少口碑，不少團爸、團媽會在FB社團像是《台中大雅生活分享團》、《冷凍食品批發零售》等社群中主動分享。許多消費者都是跟著朋友或社群推薦一起下單，走的是樸實不浮誇的路線，沒有過多包裝設計，但在份量與風味上都讓人感覺相當實在。

有嚐試過的網友提醒，肉量多，「但不夠軟，而且有羊騷味，但騷味還算能接受」。對此，販售的賣家回應則提到，「口感有人喜愛有嚼勁、也有喜愛偏軟，可以再加點高麗菜、菜頭一起燉煮」、「肉的味道因為比較主觀，可以沾點腐乳或醬料一起享用」。

No.3 KKLife x 紅龍食集

KKLife x 紅龍食集的傳統羊肉爐在盒子上標示4種解凍方法，並貼心註明「冷藏解凍再加熱，口感最好」。有部落客提到，過年習慣準備冷凍年菜在家享用，試了這款羊肉爐，份量讓他非常驚喜。

他表示，一包1.2公斤的羊肉爐，裡面羊肉塊大又多，光用眼睛掃過就超過20塊，每塊都是肥瘦相間的腹脅羊排，肉質軟嫩入味，完全沒有腥羶味，吃起來非常過癮。湯頭則是濃縮藥膳湯，初看份量稍少，但加點水或米酒就能調整到自己喜歡的濃度，香氣十足，自己加火鍋料、青菜，配白飯或麵線拌著湯吃，一鍋4人分食也綽綽有餘。也有其他網友說，「紅龍羊肉爐的湯比較油比較香，好處是喝起來滋味比較豐富，缺點是喝到最後會有點膩口」。

No.2 義美食品

義美出品，給人的第一印象就是安心又穩定！想吃羊肉爐又怕太多人工添加？義美羊肉爐有紅燒與清燉口味，可列入口袋名單，這款羊肉爐用檢驗合格的中藥材慢火燉煮，主打不加防腐劑、味精或其他調味劑，吃起來健康又安心。

每份肉料總重約250克，內容物透明清楚。有網友分享：「清燉的沒有羊騷味，湯有淡淡的中藥味」、「想要湯頭香濃選雅方，想要吃的健康選義美，想要肉多選台塑」、「義美用料比較簡單」、「推薦加入北港的米血糕，非常搭配」。

No.1 雅方食品

說到羊肉爐冷凍包，很多人第一個想到的就是雅方！口味選擇多到像在點菜，從原汁紅燒、岡山羊肉爐，到薑母、咖哩、辣味，甚至還有花雕與小山羊系列，幾乎把羊肉爐能變化的路線全包了。

雅方食品的故事，其實是從一碗芋頭冰開始的。早年以冰品起家的他們，因應冬天淡季壓力，逐步轉向冷凍食品市場，陸續推出包子、餃子、火鍋肉片等產品。直到市場掀起個人小火鍋熱潮，研發團隊查閱《本草綱目》時發現羊肉營養價值極高，決定以羊肉作為冷凍補鍋的主角。

不過，騷味始終是台灣人最大的心理障礙，甚至連董事長林正明也不敢吃，他表示：「只要做出連我都敢吃的羊肉爐，我就敢生產！」為了這句話，研發人員挑選高貴中藥材、反覆調整火候與比例，只為推出沒有羊騷味、入口溫潤、不燥不熱、肉質柔嫩飽滿的完美羊肉爐。

這鍋湯被董事長認可後，並邀請陳美鳳代言一炮而紅，市占率長年名列前茅，成為台灣羊肉爐市場的領導品牌。吃過的網友推薦，「羊肉塊很多，肉質吃起來QQ彈彈的」、「試過這麼多品牌，還是雅方紅燒羊肉爐最好吃」、「雅方羊肉爐濃郁湯頭最讓人驚艷，煮起來吃起來都沒有羊騷味，就連不太愛吃羊肉爐的朋友都瘋狂愛上」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月16日至2025年12月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

