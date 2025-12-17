達美樂「頂鮭豪牛披薩」現省421元！漢堡王雙層牛肉堡餐現省97元再送公仔

「繼光香香雞」自12月22日起至1月4日，推出限量「聖誕派對餐」，內含有人氣品項香香炸雞(L)、蒜脆杏鮑菇、樂薯(原味)、阿根廷魷魚(M)，每組售價399元。另外活動期間凡購買聖誕派對餐或單筆消費滿150元加價79元，即可獲得限量「迷你招牌磁鐵燈箱」，燈箱結合品牌LOGO與咕咕雞公仔形象，呈現咕咕雞被捕獲到的「捕雞到」諧音哏，展現幽默搞笑氛圍，限量3,000個。

漢堡王自12月19日起，推出「重磅培根雙層牛肉堡餐」優惠方案，原價326元，優惠價229元，現省97元。內容除了包括重磅培根雙層牛肉堡、薯條飲料外，還包括獨家限量公仔，僅限臨櫃購買。