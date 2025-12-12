服務費都付了才知沒合作！境外餐廳訂位平台惹議 北市法務局發消費警訊

快訊

中央社／ 台北12日電
台北市法務局表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害。示意圖／AI生成
台北市法務局表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害。示意圖／AI生成

台北市法務局今天表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害，對此發布消費警訊，呼籲民眾注意。

台北市主任消保官林傳健透過新聞資料說，AutoReserve公司位於境外，且平台未在台灣設實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必查證，避免權益受損。

法務局表示，統計至今雖未受理與訂位平台AutoReserve的申訴案，但其他縣市已接獲申訴民眾要取消用餐，而平台不協助聯繫店家或訂位時遭收定金，事後不還退款，才得知此款項為平台收取手續費。

法務局表示，此外媒體近期報導此平台收訂位費實際未與餐廳合作且未完成訂位，經初步查證，此平台為境外公司，在台無營業據點，民眾發生消費爭議，實務難以通知業者出席協商、調解會議，將導致消費權益難獲保障。

法務局表示，受害民眾可先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，如以刷卡付款，可洽發卡銀行申請爭議款。

法務局表示，因此平台若未與餐廳合作恐涉詐欺，民眾可持扣款紀錄、交易畫面、平台宣稱內容等資料報警，協助查明是否涉不法。

法務局表示，國內餐飲業者宜主動檢視有無跟此平台合作，至於被列為合作店家，有多數店家已在官網示警。民眾使用第三方訂位平台前，應先查看評價、詳細確認是否為業者官網系統，訂位後，務必向餐廳確認，以免因資訊落差影響用餐。

法務局表示，民眾於境外平台交易遭遇爭議，可檢附交易紀錄、聯繫紀錄等資訊，循國際組織跨境消費爭議網（eConsumer.gov）尋求救濟。

