日本總部都嚇傻 逢甲夜市「激旨燒鳥」賣生啤全台第一

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
朝日啤酒全球品牌大使入部豪太與亞洲品牌大使大石直人，飛來台中品嚐激旨燒鳥。業者提供
台中逢甲夜市起家的創意串燒店品牌「激旨燒鳥」，以獨特的串燒口味擄獲饕客味蕾，更意外靠著賣啤酒賣成「另類台灣之光」。其店內專賣的日本第一品牌朝日（Asahi）啤酒，銷量創下全台第一的紀錄，不僅讓日本總公司驚訝連連，也首度開放讓台灣設置除日本之外、首家「-2°C」啤酒專賣店。

全球品牌大使入部豪太與亞洲品牌大使大石直人，日前聯手飛來台灣，拜訪這家創造銷售奇蹟的品牌名店，希望能一探究竟。

其實激旨燒鳥的成功並非偶然，早在二年前，就已成為日本海外第一家獲得日本朝日官方認證的認定店，官方取名為「アサヒビール台湾認定店」，店內裝潢融入「SUPER DRY博物館」的設計元素。而鎮店之寶，更是全台唯一的「-2°C Asahi EXTRA COLD」生啤酒。

活動當天，兩位品牌大使不僅分享了Asahi Super Dry的品牌精神，更強調激旨燒鳥對品質的堅持與熱情，完美體現朝日啤酒追求「極致爽口」的理念。

入部豪太表示，他們對一個夜市起家的小店能創造如此驚人的銷量感到不可思議，經過深入了解後，才發現創辦人對食材的講究、燒烤的火侯，以及對啤酒溫度的嚴格控管，正是這種「職人精神」，讓串燒與啤酒達到了最完美的結合，創造出一加一大於二的味蕾體驗。

對於日本總部兩大品牌大使的到訪，盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮又驚又喜，直呼「非常榮幸！」，他說，當初只是單純想把最好的串燒與啤酒組合帶給客人，沒想到這份堅持竟能獲得日本總公司的肯定，期待未來能與Asahi更緊密合作，為消費者創造更多美好的餐飲回憶。

活動現場，曾建榮親自示範如何倒出擁有「黃金七三分」完美比例的「-2°C Asahi EXTRA COLD」，將冰點溫度下的啤酒液體與綿密細緻的泡沫完美呈現。

他解釋道，-2°C不僅能帶來瞬間的冰鎮快感，更能鎖住啤酒的碳酸感與麥香，讓每一口都像第一口般新鮮爽冽，這正是「激旨燒鳥」讓顧客一再回流的秘密武器。

值得一提的是，即便近年消費市場景氣低迷，但天氣炎熱時間延長，這款主打極致冰涼的「-2°C Asahi EXTRA COLD」，反而成為去熱利器，今年銷量逆勢成長二成，展現出在酷熱天氣之下，這款冰沙口感生啤酒無可匹敵的市場號召力；且順應消費者需求，激旨燒鳥也首度推出獨家聖誕節禮盒，讓交換禮物多一個新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「激旨燒鳥」首度推出獨家聖誕節禮盒，讓交換禮物多一個新選擇。業者提供
朝日啤酒全球與亞洲品牌大使，拜訪盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮（中）。業者提供
