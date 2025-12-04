台中Costco第3店重大進展！盧秀燕證實申請中 好市多回應了

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中好市多第3店傳聞多年，如今再度出現重大進展。好市多/提供
台中好市多第3店傳聞多年，如今再度出現重大進展。台中市長盧秀燕上午證實，相關地主已向市府提出用地審查申請。據悉，「台中精機廠」舊廠區的都市計畫變更案，已在市都委會審議中修正通過，後續將報內政部都委會進一步審查，該地區被視為極可能成為台中第三家好市多的新據點。

對此，好市多回應，將持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

好市多雖未鬆口是否確定落腳台中精機舊廠，但強調展店方向明確，也讓外界更關注台中第三店的後續發展。

目前台中已有南屯店與北屯店兩家分店，市場消費力強勁，會員數量龐大。隨著海線人口快速成長，零售業者持續看好區域消費能力，台中第三間好市多若成真，勢將形成更完整的台中「Costco版圖」。

