饗食天堂、饗饗、旭集全面喊漲！集團一口氣調漲五品牌

餐飲成本結構持續上升，饗賓餐旅集團宣布將於2026年1月1日同步調整旗下五個吃到飽品牌價格，包括「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」、「果然匯」與「饗食天堂」。此次調整涵蓋多數餐期，漲幅介於3.3%至5.2%之間，是近年少見的大規模同步調價。

在高端自助餐定位的「饗饗」、「旭集」以及近年推出的「URBAN PARADISE」，此次調價幅度最大，自元旦起除平日下午餐外，其餘餐期都將上調100元。調整後，假日午餐從1,690元變為1,790元，假日下午餐由1,390元調至1,490元，假日晚餐自1,990元提高至2,090元；平日午餐則從1,390元上修至1,490元，下午餐維持1,090元不變，平日晚餐由1,690元調整為1,790元。三個品牌整體平均漲幅為5.2%，反映高端餐飲面臨更顯著的成本壓力。

蔬食自助餐品牌「果然匯」也將同步調整，多數餐期上調30元，僅假日下午餐維持原價。調價後，假日午餐由688元提高至718元，晚餐同樣調至718元；平日午餐從608元調整至638元，平日晚餐也由608元上漲至638元，平均調幅約3.7%。相較其他品牌，「果然匯」的調整幅度較為溫和，但也顯示連鎖餐飲面對的壓力難以避免。

連鎖據點最多的「饗食天堂」亦從2026年元旦起全面調整，每個餐期均上漲30元。調整後，假日午餐由998元調整至1,028元，假日下午餐由898元變更為928元，假日晚餐則從1,098元調升至1,128元；平日午餐從898元調至928元，平日下午餐由728元提高至758元，平日晚餐則由998元上調為1,028元。此品牌平均調幅為3.3%，是五者之中漲幅最小，但同樣呈現全面性調整。

從過往價格紀錄來看，饗賓各品牌近年多次微幅調整，以維持餐飲體驗與服務品質。「饗饗」與「旭集」上次調價是在2024年8月，當時平日下午餐調整為1,090元；「饗食天堂」則在2025年元旦全面調整30元；「果然匯」自2023年起多次因應成本重新調整售價，包括2025年2月平日午、晚餐各加價20元。

饗賓指出，近年餐飲業在原物料、能源、人事支出等面向的成本都呈現階段性上升，集團已透過採購整合、流程調整等方式盡可能吸收衝擊，這次調價是為了確保營運品質與菜色供應穩定。市場則普遍關注調整後的價格帶是否會影響消費者選擇，並可能牽動其他同型態餐飲品牌後續動向。