壽司郎推褲褲兔聯名餐點 限量周邊同步開賣 這6家店限量粉紅開趴

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
壽司郎×《褲褲兔》 聯名餐點11月24日起，全台壽司郎可愛登場。壽司郎／提供
壽司郎×《褲褲兔》 聯名餐點11月24日起，全台壽司郎可愛登場。壽司郎／提供

壽司郎攜手日本人氣角色《褲褲兔》舉辦「粉紅派對」聯名活動，自11月24日起全台展開，推出限量聯名餐點與周邊商品，並於北中南共6門市打造期間限定主題店，吸引粉絲目光。

本次聯名活動規劃四款限定餐點組合，包括「褲褲兔鮪魚萩餅」及「炙燒羅勒派對3貫組」，分別附贈角色造型插卡；「粉紅派對拼盤」則提供生食與炙燒版本，附送盲袋壓克力鑰匙圈；「褲褲兔雙拼派對餐」加贈洋芋片夾。餐點結合角色設計元素，數量有限、贈完為止。

除聯名餐點外，壽司郎推出兩波加價購活動。11月24日起，消費滿500元可加價149元購買「褲褲兔小物包」（限量 2 萬個）；12月8日起滿額可加價250元換購「褲褲兔絨毛卡套夾」（限量1萬個）。另自12月1日及12月15日起，分別消費滿800元並完成粉絲專頁互動，可獲泡棉貼紙及磁鐵夾，各限量4萬份、不累贈。

為延伸活動氛圍，壽司郎同步設置六家《褲褲兔》主題店，包括台北中華路店、南港 CITYLINK 店、新北中和環球店、台中黎明市政南店、台中新時代店及高雄義享天地店。活動期間，消費者於主題店內與角色裝飾合影並分享至社群平台，即有機會獲得聯名T-shirt。

壽司郎指出，本次合作希望透過角色互動提升用餐體驗，相關餐點及周邊均為期間限定，販售至活動結束或贈品發完為止。

台灣壽司郎與日本超人氣角色《褲褲兔》攜手於11月24日（一）起攜手舉辦 壽司郎×《褲褲兔》「粉紅派對」聯名活動，周邊商品超可愛展開。壽司郎／提供
台灣壽司郎與日本超人氣角色《褲褲兔》攜手於11月24日（一）起攜手舉辦 壽司郎×《褲褲兔》「粉紅派對」聯名活動，周邊商品超可愛展開。壽司郎／提供

