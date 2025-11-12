快訊

ADOR宣布Haerin、Hyein回歸！合約糾紛後NewJeans首「分家」

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

聽新聞
0:00 / 0:00

撐不住！館長曝非洲豬瘟衝擊業績 「True飯」11月底熄燈

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
館長（陳之漢）創立便當店「TRUE飯」。圖擷自臉書飆捍
館長（陳之漢）創立便當店「TRUE飯」。圖擷自臉書飆捍

網紅館長陳之漢（本名陳之漢）2023年跨足餐飲業，斥資千萬元於新北林口開設便當品牌「True飯」，主打以溫體豬製作的脆皮燒肉、滷肉飯、排骨等餐盒。開幕以來話題不斷，但近日他在直播中宣布，店面將於11月底正式收攤，原因直指非洲豬瘟衝擊豬肉供應及消費信心，導致業績慘淡到連員工薪水都難以支撐。

單日營收僅一萬元 業績慘跌到連薪水都難支撐


館長在直播中表示，自非洲豬瘟爆發以來，他曾到中國出差12天，但店內七、八天完全沒有豬肉可賣。他坦言，「True飯」便當以溫體豬為主，叉燒、脆皮燒肉、排骨、滷肉飯都不能用冷凍肉替代，而沒有豬肉可賣的日子裡，只能改賣雞腿便當，但單日營收僅約一萬元，根本不足以支付人事與租金成本。
館長曾公開便當製作過程，當時曾引發熱議（相關新聞請參）。 圖／擷自ptt。
館長曾公開便當製作過程，當時曾引發熱議（相關新聞請參）。 圖／擷自ptt


他也提到，部分員工已轉往旗下蛋捲品牌支援，廚房則保留作為私用與招待客人的場所，但「便當這塊我就沒辦法賣了」，主要原因仍是非洲豬瘟造成顧客不敢購買，「最近每次都是這樣，我真的想說算了，沒有差啦！」

館長證實投資千萬的便當店「True飯」將在11月月底熄燈。圖/翻攝自YOUTUBE@館長惡名昭彰
館長證實投資千萬的便當店「True飯」將在11月月底熄燈。圖/翻攝自YOUTUBE@館長惡名昭彰

網虧「又怪民進黨」 館長氣轟：你要我繼續賠喔？　強調：餐飲本來就是「開爽的」

直播中，館長對網友質疑「便當店生意不好怪民進黨？」時怒斥，指出全台灣賣豬肉的業者都面臨困境，「只要賣豬肉的，什麼滷肉飯、豬腸冬粉，全部都很慘。」他抱怨進貨成本混亂、豬肉品質不穩、油脂過多，完全無法繼續經營，「你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意！」

館長進一步感嘆中央政府對非洲豬瘟的處理，並強調自己開業本來就是「開爽的」，餐飲並非主要收入來源，但仍因豬肉供應不穩與顧客觀望，決定止血收攤。

消息曝光後，引發網路熱議，部分名嘴與粉專嘲諷館長「又怪民進黨」，館長則強硬回應，強調整個豬肉產業鏈都受衝擊，「老百姓不敢吃豬肉，我們當然不做了，你要我賠到什麼時候？」

事實上，「True飯」自開業以來營運壓力就不小，館長曾公開坦言每月都在虧損，餐盒定價250元，雖以高品質食材為號召，但仍難以吸引足夠消費者。如今面臨非洲豬瘟衝擊與人力短缺雙重夾擊，最終只能忍痛收攤。

編輯推薦

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

壽司郎「松葉蟹、帝王蟹、紅雪蟹」一盤50元起 還吃得到「一幻拉麵」

日本迴轉壽司「壽司郎」自即日起推出年度冬季限定活動「感蟹祭」，集結「松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹」等三大名蟹，推出水煮松葉蟹、蟹...

感恩節別再只吃火雞啦！瀚寓酒店推出「蒜香脆皮雞禮籃」早鳥9折優惠只到這天

迎接感恩節與聖誕節的溫馨時刻，今年瀚寓酒店以「節慶也能在家奢華上桌」為概念，推出期間限定「感恩聖誕脆皮雞禮籃」，以中式火功料理挑戰傳統火雞印象，為年末聚餐帶來耳目一新的味蕾亮點。禮籃售價 2,980 元，即日起至 12 月 30 日開放預訂，11 月 15 日前享 9 折優惠，一次購買 3 套以上再享 85 折，取貨須於三日前預約，讓家庭聚會、同事派對或好友在家小酌，都能輕鬆擺上一桌儀式感十足的團聚佳餚。

逾百道料理吃到飽600元有找！倒數5天 士林萬麗「雙人早餐券」下殺67折 「2通路」同步販售

五星級「雙人早餐吃到飽」！台北士林萬麗酒店「雙人早餐券」推出超值價，平均每人不到600元即享逾100道料理，...

北海道湯咖哩「SOUP CURRY KING」首登台！台灣限定「櫻桃鴨胸」必吃

來自北海道的人氣湯咖哩「SOUP CURRY KING」正式登台，預計於11月14日在台中開設首間海外分店。店內提供有軟...

南投、台東人準備吃烤雞！ 預言颱風假失準「烤雞特攻隊」認賠 加碼送出200隻烤雞

「雞」不可失！ 預言颱風假失準「烤雞特攻隊」認賠送100隻烤雞　網敲碗：快公布地點

吃得到fumée燒鳥！inari限時企劃　招牌鵪鶉蛋、雞頸肉、雞翅上桌

繼邀請東京割烹居酒屋名廚酒井英彰、菲律賓主廚Jeston Chua接連來台推出聯名套餐後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。