平價火鍋界的霸主是誰？ 2025十大「平價連鎖鍋物」揭曉

誰才是平價火鍋界的霸主？

台灣人一年四季都能找到吃鍋的理由，不論是寒冬臘月，還是炎熱夏季，火鍋店經常可見座無虛席的盛況。也許是團聚吃鍋的習慣早已深植人心，又或是豐富多元化的菜色可滿足不同人的喜好，總之火鍋往往是許多人的聚餐首選。也因此，火鍋市場在台灣始終熱度不減，從個人鍋、鴛鴦鍋到自助吧形式，各種選擇琳瑯滿目，競爭十分激烈。其中，最受歡迎的莫過於平均消費約落在500元以下的平價火鍋，不僅能吃飽、吃巧，還能顧及荷包不失血，成為不少學生與小資族的口袋清單。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出CP值超高的十大連鎖鍋物，包括「石二鍋」、「錢都」、「雞湯大叔」與「12mini」等人氣品牌皆榜上有名。在這場競爭激烈的平價鍋物市場中，究竟誰能脫穎而出，成為火鍋界的佼佼者呢？答案馬上揭曉！

No.10 億品鍋

翻攝官網／億品鍋

從台中沙鹿起家的「億品鍋」，以「用平實價格吃到真材實料的火鍋」為經營理念，成功在競爭激烈的平價鍋物市場中打響名號。主打最低170元起就能開鍋享受，火鍋湯底更多達21種選擇，從經典的柴魚昆布、酸香開胃的泡菜，到濃郁系的沙茶、爆香石頭、牛奶起司通通有，甚至還貼心提供素食鍋，滿足不同族群需求。自助吧更是億品鍋的靈魂所在，提供豐富多元的餐點與甜品，包括生菜沙拉、涼麵、豬油拌飯、霜淇淋、爆米花均可無限享用；飲料區同樣誠意滿滿，汽水、果汁、茶類及無酒精沙瓦一應俱全，從正餐到飯後甜點都能一次滿足。雖然億品鍋在火鍋界算是新興品牌，但目前在全台已突破50間分店，足跡遍布北中南，展現驚人的展店速度與口碑實力，也順利登上本次「平價鍋物排行榜」第十名。

No.9 老先覺功夫窯燒鍋

翻攝FB／老先覺功夫窯燒鍋

以「平價麻辣個人鍋」為主打的老先覺，在台灣火鍋市場中可說是家喻戶曉，也是火鍋榜上的常勝軍。目前全台已有上百家分店，從北到南幾乎各縣市都可見其身影。該品牌以高CP值著稱，主打讓消費者在300元以內就能享用到誠意十足的個人小火鍋，部分門市甚至推出「PLUS店型」，只要加價58元即可享用超過40種食材的自助吧，包含新鮮蔬菜、火鍋料、飲料與冰淇淋等，讓人花小錢也能吃得大滿足。此外，湯底種類同樣是老先覺的強項，除了經典的招牌麻辣鍋與厚實龍骨鍋外，還有剝皮辣椒瓜仔、酒釀鮮茄、日式胡麻等多款獨特湯頭可選，每款湯頭都能滿足不同顧客的喜好。無論是一人開鍋、朋友聚會或宵夜時段，老先覺都能提供暖心又不傷荷包的選擇，也因此在競爭激烈的平價火鍋市場中脫穎而出，拿下本次排行榜第九名。

No.8 火鍋世家

創立約20年的「火鍋世家」，在全台各縣市皆有分店，可說是台灣平價火鍋界的元老級品牌之一。憑藉「高品質、大份量、價格親民」的經營理念，火鍋世家多年來穩坐火鍋市場一席之地，成功累積不少死忠饕客。品牌之所以歷久不衰，關鍵在於高CP值與多元化選擇。除了基本的原味昆布湯外，還能自由升級成鮮採番茄、剝皮辣椒、老薑麻油、珍寶何首烏、泰式酸辣、日式壽喜燒、陽光酸白菜等風味湯底，從清爽系到重口味通通包辦，選擇多到讓人吃也吃不膩。而自助吧也是火鍋世家的人氣亮點，從飲料、咖啡、冰淇淋到霜淇淋皆可免費吃到飽，是不少小資族的福音；部分門市甚至設有「蔬菜放題」與雪花冰製冰機，最低只要三百多元就能開吃，兼顧飽足感與荷包友善。因此，火鍋世家能在競爭激烈的火鍋市場中屹立不搖，成功擠進本次平價鍋物排行榜第八名。

No.7 12mini

「12mini」是王品集團旗下的平價火鍋品牌，它以方便快速又超值的特色，打造出獨樹一格的鍋物體驗。除了湯底種類豐富外，還貼心提供客製化選項，像是蔬菜加量的「菜菜好」、肉品增量的「肉肉好」以及火鍋料為主的「漿漿好」，每一鍋都能依照個人喜好調整。其品牌另一大亮點是「快煮鍋」模式，不需自己開火，也無需等待，上桌即可直接享用，是懶人用餐的理想選擇。店內自助吧區也絲毫不馬虎，白飯、冰沙及多款飲料皆可無限續用，從主餐到甜點一次滿足。雖然王品集團以高端餐飲聞名，但旗下12mini的價位卻十分親民，最低僅149元起即可品嚐，兼具品質與平價，因此獲得多數網友的好評，「感覺比小火鍋划算」、「要選肉肉好，再加上單點主食」、「個人湯控喜歡12mini，可惜桃園沒有」。

No.6 雞湯大叔

翻攝FB／雞湯大叔

雞湯大叔被譽為「火鍋界的平價精品」，標榜「為湯控而生的火鍋品牌」，將湯頭視為火鍋靈魂的核心，讓每一鍋都能完美展現食材的鮮味與精華。有別於一般火鍋店，雞湯大叔的湯底採用以老母雞慢火熬製的「法式雞湯」，溫潤濃郁的滋味令人回味無窮。而在用餐體驗方面也相當講究，用餐前還能先試喝三款湯頭，包括海膽魚卵雞白湯、松露野菇雞湯以及泰式酸辣湯，讓每位饕客在品嘗一輪後，都能挑選出最合自己口味的湯底；菜盤部分則以原型食材為主，內容物幾乎沒有火鍋料，讓顧客在享受美味的同時，也能兼顧健康與營養。雞湯大叔不僅在湯頭上下足功夫，也在食材選擇與用餐環境上追求完美細節，故能擄獲不少饕客的心，成為網友聚餐的熱門首選。

No.5 尬鍋台式潮鍋

翻攝FB／尬鍋 台式潮鍋

王品平價鍋物再一發！「尬鍋」以強烈台潮風格成功擄獲年輕族群的心，從店內裝潢到餐點設計都充滿創意巧思，完美融合台式元素與街頭時尚，打造出兼具視覺與味覺的用餐體驗。尬鍋以雞湯為主軸，延伸出多款充滿台式風味的湯頭，像是台式沙茶雞湯、蛤蜊絲瓜雞湯、剝皮辣椒雞湯、金銀蒜頭蛤蜊雞湯等，選擇多樣且風味鮮明。對喜愛重口味的饕客，還提供加價99元的桌邊現炒服務，由專人將雞肉及各式配料進行爆炒後，再加入濃郁雞骨高湯熬煮，讓湯底風味層次更加突出。此外，尬鍋是採半自助吃到飽的模式，像是各式蔬菜、火鍋料、主食及冰淇淋通通無限量供應，是不少小資族聚會的好去處。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年9月2日，因尬鍋宣布中壢門市正式熄燈，引發不少在地網友的哀號，紛紛表示「蠻好吃的，生意也不錯怎麼會...」「還沒吃過就撤了？！」「他的蛤蠣鍋超好吃⋯怎麼倒了」。

No.4 三媽臭臭鍋

創立於1998年的「三媽臭臭鍋」，可說是台灣平價小火鍋的開山始祖，不僅帶動個人鍋風潮，更掀起全台鍋物市場爭相模仿的流行熱潮。當年以一鍋80元的親民價格打入市場，隨著物價不斷上漲，至今雖已調整至破百元，仍以實惠、高CP值的鍋物特色擄獲各年齡層饕客的心。歷經二十多年發展，三媽臭臭鍋目前已有近400家分店，門市幾乎遍布全台各地，是許多人從小吃到大的童年回憶。品牌最具代表性的招牌鍋莫過於「大腸臭臭鍋」，以濃郁湯頭搭配滷得入味的大腸與豆腐，香氣撲鼻、鹹香開胃。除了經典臭臭鍋外，還有泡菜鍋、沙茶鍋、海鮮鍋等多種選擇，滿足不同口味需求。內用更貼心提供白飯、飲料、冰淇淋及醬料自助吧無限取用，讓人花小錢也能吃得滿足又過癮。網友表示「簡單想吃個火鍋的話，三媽就可以了」、「三媽是最不能倒的小火鍋店」。

No.3 錢都日式涮涮鍋

翻攝FB／錢都涮涮鍋 直營店粉絲團

與三媽臭臭鍋幾乎同期創立的「錢都日式涮涮鍋」，自1997年開業以來，便成了台灣「國民火鍋」的代表。它不僅是北部人的共同回憶，更是平價火鍋界的長青品牌。主打「高CP值、份量足、選擇多」三大特色，從學生、小資族到家庭客群都能輕鬆開鍋。歷經近三十年的經營，錢都以穩定品質與親民價格在火鍋市場中屹立不搖，成為台灣平價涮涮鍋的指標品牌之一。值得一提的是，部分二代店或新開幕分店更升級推出自助吧，提供冰沙、咖啡、仙草凍、霜淇淋等甜品飲品，甚至還與其他品牌聯名合作，創造更豐富的用餐體驗。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2024年12月15日，藝人史丹利於社群分享新店大坪林站錢都的排隊盛況，形容現場人潮堪比演唱會周邊，十分好奇這家吃起來有什麼特別不一樣。貼文一出，吸引廣大網友回應「錢都CP值真的高」、「聽說板橋館前路錢都也是如此，可是好像沒什特別的」、「住新店的我也覺得很神奇」、「吃過就知道，真的很好吃」。

No.2 六扇門

翻攝FB／六扇門

位居第二名的「六扇門火鍋」，以「百元鍋物、精緻享受」為品牌核心，成功打造出屬於台灣人的平價小火鍋王國。主打高CP值與多樣化選擇，鍋物價格約從180元起跳，卻能同時享有豐富的自助吧，讓許多饕客一試成主顧。六扇門提供多達數十種湯頭，從經典海鮮鍋、藥膳鍋到異國風味的泰式酸辣鍋、香濃咖哩鍋通通有，每一款湯頭都各有死忠的擁護者。此外，自助吧更是六扇門的一大亮點，店內免費提供肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵等主食，搭配多款飲料、爆米花、冰淇淋與霜淇淋，選擇豐富到讓人眼花撩亂，完全不怕吃不飽；再加上寬敞舒適的環境和不限時的特點，無論是家人聚餐、朋友相約還是下班小聚，都能輕鬆享受愜意的火鍋時光。憑藉平實價格與穩定品質，六扇門近年展店速度驚人，全台據點已突破90家，並於2024年底首度進軍台北市場。

一名網友在PTT發文比較六扇門和老先覺，詢問誰才是火鍋界的霸主，該貼文引發熱烈討論，不少人直言「六扇門麻辣鍋+泡麵=無敵」、「六扇門最低180元，我還寧願加點錢吃石二鍋」、「老先覺鍋厲害，六扇門就自助吧厲害」。

No.1 石二鍋

翻攝FB／石二鍋

說到平價火鍋品牌，那就絕對不能忽略「石二鍋」，其自2009年由王品集團跨足火鍋市場創立以來，便以親民價格與穩定品質迅速打開知名度，成功奠定「平價火鍋霸主」的地位。今年初不僅在《網路溫度計DailyView》的「十大台式人氣連鎖個人鍋物」中名列第四，更以高達73,297筆的網路聲量勇奪本次排行榜冠軍，討論熱度居高不下。

石二鍋之所以能在眾多品牌中脫穎而出，除了有王品集團的聲量加持外，更以高CP值、新鮮食材、多樣化選擇三大特色獲得網友青睞。菜單設計還貼心分為「愛呷肉」與「愛呷菜」兩種客製化套餐，讓肉食族與蔬食控都能依照個人喜好自由搭配。最重要的是，石二鍋平均每人花費幾乎不超過三百元，且完全不收服務費，平價又實在，也難怪能在激烈的平價鍋物戰場中穩坐冠軍寶座。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年7月10日，單日聲量飆破3,200筆。有網友於Threads發文表示，希望石二鍋能將菜盤裡的芋頭貢丸改為原味貢丸，該文突破4,600人按讚，留言區意外掀起芋頭控和反芋頭兩派人馬論戰，「石二鍋的芋頭貢丸是我吃過最好吃的芋頭貢丸」、「+1 芋頭貢丸必須消失」、「石二鍋沒有芋頭貢丸早就倒了！ 搞清楚誰是老大」、「芋頭貢丸母湯」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月15日至2025年10月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

I'm dount、Potato Corner竟擠不進前三！2025十大新來台名店人氣聲量大洗牌

日式連鎖火鍋霸主揭曉！聚、橘色、和牛涮...十家人氣名店必吃推薦

又是橋村炸雞！2025上半年網路人氣標章揭曉 米其林星級VS新來台名店美食大戰開打

西式、東南亞餐廳人氣標章出爐 西堤、饗泰多致勝蟬聯關鍵為何？

10月必吃日本新來台名店揭曉！魁力屋拉麵登「網路口碑榜」冠軍