省錢、聯名、新口味？十大「超商飯糰」網友最關心的選擇因素

飯糰怎麼選？

每天早晨趕著通勤，沒有時間準備早餐嗎？不少人選擇走進超商直奔飯糰區，面對滿滿選擇，第一眼會看價格與份量，確保能吃飽又不超過預算；接著留意餡料口味，挑選自己偏好的鮪魚、鮭魚或熱銷經典款，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近一年來網友最在意的十大超商飯糰選購關鍵，不曉得這些是不是也正中你的心聲？

No.10 飲品搭配方案

買飯糰的時候要不要順手帶一杯飲料？這問題一丟出來，咖啡派、無糖茶派、奶茶派馬上開戰！有些人早上一定要「飯糰配拿鐵」才醒得來，有人則強調無糖綠最解膩。不少超商定期推出不同價位的飲品搭配優惠，三明治或飯糰加上指定飲料只要49、59或69元，有網友分享早餐組合69元「紅鮭御飯糰配光泉巧克力牛奶」，引發社群討論，「我也都買光泉調味乳給我兒當早餐」、「喜歡巧克力牛奶」。

No.9 即期品折扣

翻攝FB／全家FamilyMart

對勤儉持家的人來說，即期品區就像寶藏！如果能用65折買到一顆原價35元的飯糰，不只吃得開心，還有撿到便宜的爽感。不過也有人會擔心口感打折，甚至存有「即期=快壞掉」的想法。

美國總統川普關稅政策風暴席捲全球，使台股2025年4月7日崩盤失守2萬點，更大跌2065點，創下歷史最大跌點，不少投資人表示「要睡公園了」，民眾搶買超商熟食即期品，有網友表示，「股票一跌，我家附近的友善時光跟i珍食越來越難搶了」、「不要跟我搶乞丐時光」。

No.8 熱量

對於正在飲食控制的外食族來說，超商幾乎就是日常救星。相較於餐廳或便當店，超商不僅遍布街頭巷尾，選擇多樣、購買快速，還能隨時查看營養標示、熱量資訊，方便依照熱量攝取目標做選擇。避開加美乃滋、雙餡料、炒飯底的口味，飯糰被視為相對低熱量的選項，有網友分享自己的一日三餐搭配，其中一餐選擇超商組合，包含茶葉蛋、水果與飯糰，簡單方便又有飽足感。靠著這樣的飲食方式，她在一年五個月內成功瘦下30公斤，令不少人讚嘆她熱量控制得宜、飲食規劃聰明。

No.7 飽足感

翻攝FB／桂格營養生活

吃飯糰到底是解嘴饞，還是要吃飽？有人覺得配湯或再來一顆才能夠，有人則對「一顆能撐到下班」的飯糰讚不絕口。飽足感能不能平衡份量與熱量？西京燒鱈魚燕麥飯糰是全家與桂格2025年6月合作推出的一款健康飯糰，將桂格燕麥融入飯體，增加膳食纖維並創造Q彈口感，內餡為味增醬調味的西京燒鱈魚，富含鈣、鎂、鋅等營養素。 有網友認為，「比純白飯健康，也比較有飽足感」、「很好吃」。

No.6 酒精成分

你沒看錯，現在連飯糰都可能藏有「微醺陷阱」！部分飯糰為了提味，會加入少量調味清酒或味醂，雖然酒精含量極低，卻可能讓酒精過敏族群或開車族踩到紅線。2024年9月就曾發生一起國道追撞事故，駕駛人因肚子餓買了超商飯糰，結果呼氣酒測竟超標，讓他當場喊冤「是飯糰害的！」台北市交通大隊指出，實務上少有「沒喝酒卻驗出酒駕」的案例。民眾若有疑慮，建議飯後漱口可降低風險。網友表示，「醋飯天條」、「酒測就漱個口快點測，吃東西在測根本自找麻煩」。

No.5 價格

超商飯糰堪稱「小資族救星」，價位可是決定人氣的關鍵！太便宜會被懷疑餡料少，太貴又怕不划算，所以一般落在25至35元之間的飯糰最受歡迎。這個價位剛好打中學生族群，是課堂間想快速吃一點東西的好選擇，種類包含鮪魚、美乃滋、鮭魚、肉鬆等經典口味；若是升級版的鮭魚卵或烤牛肉，逼近40元就會讓人多想三秒。

有網友光顧超商發現20幾個飯糰被貼上友善時光，因此在PTT上發文詢問，「飯糰已經成為沒人要的食物了嗎？」引起不少人留言回覆，「超級貴，飯少料也少」、「一直漲價又吃不飽」、「以前30塊內勉強，現在超過40塊不如直接吃正餐」。

No.4 口感

統一集團提供

飯糰不只是肚子餓時的救星，口感才是它能不能晉升「心頭好」的決勝關鍵！咬下去若是米飯太乾、餡料分離，那再便宜也會被打入冷宮。反之，米飯粒粒分明、帶點黏性卻不黏牙，搭配鹹香飽滿的內餡，才會讓人一口接一口，連海苔軟不軟都能成為加分關鍵。口感不對，靈魂都走味了！

7-11與橋村炸雞聯名推出御飯糰引發社群討論，有網友吃完後表示，「口感…我建議大家自己買來試看看」，引起不少人討論，「我有吃過，還蠻好吃的」、「特價我會買」。

No.3 包裝

翻攝／全家FamilyMart

別小看一個小小的飯糰包裝，它可是決定你掏不掏錢的關鍵！有些人嫌塑膠膜太難撕，早餐時間一邊趕車一邊跟飯糰搏鬥直接心累。設計精美的外包裝，也能讓人覺得「這飯糰比較高級」，加上口味標示清楚、顏色分明，選購時秒判斷，不會猶豫太久。超商飯糰不僅憑藉米飯打動你，連包裝都在偷偷收買你的心。

全家於2025年5月推出創新「兩粒飯糰」，將兩顆飯糰合體成一款超巨大飯糰，主打鮪魚、培根蛋沙拉兩種經典口味，一次滿足雙重享受。這款飯糰不僅適合食量大的族群，貼心的外包裝設計還能輕鬆拆分，兩人分食也完全沒問題，無論獨享或分享都方便。網友表示，「設計真的超可愛」、「超好吃的」。

No.2 口味

你喜歡經典安全牌？還是要挑戰限量新品？超商飯糰的江湖，比武林門派還精彩。鮪魚、雞肉是老牌霸主，泡菜豬肉和辣味系列就像叛逆新生，刺激味蕾、熱血登場；不時出現期間限定口味，讓網友常陷入選擇困難症。

2024年12月有網友發文分享，原本要買雞胸肉，結果被架上神奇口味「炸醬麵」飯團迷惑的故事，有人留言回覆，「有點鹹」、「吃完會疑惑，我剛剛是吃了飯加上炸醬麵嗎？」

No.1 聯名

翻攝／全家FamilyMart

超商飯糰的聯名活動五花八門，從可愛卡通到知名飯店通通能成為合作對象。每次推出新品，就像米飯界的時裝周登場，往往能吸引到大批粉絲瘋狂掃貨，只為收下那張印有角色的包裝紙，吃飽也要收集滿足！

2024年9月全家推出蠟筆小新小白鹽味飯糰，引起網友熱烈討論，包裝方面大獲好評，但口味方面則是正反意見參半，「看他在那邊可可愛愛就好，不要跟我一樣衝動」、「吃可愛」、「就是鹹鹹的一坨飯」、「我吃不太懂」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月4日至2025年9月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

超萌娃包大戰開打！7-11、全家、三麗鷗、郵局限定娃包一次看 解密網友3個愛用原因

超商吃什麼？7-11台味冰品搶市 萊爾富推早餐優惠

7-11買咖啡送吉伊卡哇餅乾！全家霜淇淋第二支免費 超商優惠、超萌聯名一次整理

教師節優惠開吃！人氣餐廳、連鎖炸雞、超商折扣全收錄 連假省荷包必看

獎金100萬收回國庫！雲端發票中獎沒及時歸戶 教你正確兌獎、免印花稅秘訣