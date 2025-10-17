快訊

自創明星商品「梨花酥」遭檢舉　炎亞綸發聲明：絕無不實、重新檢討

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局日前到火火選物三民區糕點製作工廠稽查。圖／衛生局提供

炎亞綸自創甜點品牌「火火選物」明星商品「梨花酥」爆出製程違規，被高雄衛生局稽查，要求限期改善。炎亞綸經紀公司發聲明，表示「梨花酥」皆由合法登記之中央廚房生產，製造過程全程留有生產紀錄，有效日期標註絕無不實；另中秋爆單「確實短期人力支援及加班」，已重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理。

炎亞綸經紀人表示，稍後會在社群附上關於期效的檢驗證明。

炎亞綸的梨花酥遭民眾投訴，訂單爆量時，糕點未立刻包裝，竟堆放在二樓倉庫走道，另外包裝製造日期標示不實。業者在衛生局本月14日派員於高雄三民品的中央工廠稽查，當下只在製作麵包未見糕點，另也查到冰箱、風扇髒污、食品添加物未依專人、專櫃、專冊管理，且衛生管理人員尚未完成核備，均屬違規。

業者坦承中秋節期間接單爆量，因冷卻空間不夠，的確曾將產品放在非作業區。衛生局已限期改善，若逾期不改，將依食安法第8條及第44條規定，處6萬元以上罰鍰；而衛管人員未完成核備，將依第11條及第47條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

關於有效日期標示不實，由於稽查時未見糕點，後續將持續追蹤監督。此外內部員工也爆料因中秋節檔期爆單，無法如期出貨，客訴電話讓客服人力疲於奔命，且外籍移工超時工作，疑涉及違反勞基法，衛生局已轉請勞工局依權責調查。

炎亞綸公司聲明如下：

【HOHOS聲明啟事】

HOHOS 秉持誠實、透明、負責任的態度，特此說明如下：

本品牌所販售之「梨花酥」皆由合法登記之中央廚房生產，製造過程全程留有生產紀錄。

產品包裝上之製造日期與效期標示，皆規定標示於盒底，並有完整留樣及溯源資料可供查驗，正式的檢驗報告期效為室溫存放45天，包裝盒則是自行酌減載明35天，也為了能最直觀呈現給消費者，我們於包裝上直接印製了有效期限到期日，絕無任何不實之情事。

為避免外界誤解，我們亦已主動配合主管機關調查，並歡迎衛生單位隨時進廠查驗，以確保食品安全與標示透明。需改善的部分我們全力配合。

近月因中秋節及檔期爆量，確實有短期人力支援及加班情形，本公司已重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理，確保每位同仁皆能在安全、合理與被尊重的環境中工作。

HOHOS 自創立以來，始終堅持以「誠信為本、品質為先」為核心理念，我們理解外界對品牌的期待，也感謝各界指教，對於任何疑慮，我們將全力配合主管機關調查，並於確認結果後第一時間對外公布。

我們始終以最嚴謹的態度與行動回應各位親愛的消費者。

炎亞綸自創甜點梨花酥爆製程違規。圖／摘自IG
火火選物的梨花酥。圖／摘自IG
