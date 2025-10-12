聽新聞
「元鍋」下個月就重開！ 楊祐寧遺憾：留住爸爸的味道
楊祐寧父親楊進元癌逝，享壽71歲。楊祐寧透露昨晚才跟父親說愛，並且親吻擁抱，今天凌晨就已安息主懷。上周四楊祐寧在11月即將重新開幕的「元鍋」受訪，對父親病情，他透露「持續保持信心」，每天會去醫院匯報開店進度，也帶過他到店裡看，爸爸非常開心，「希望可以把爸爸的味道保留住」，沒想到再也沒機會看到新店開幕。
楊祐寧因金鐘獎入圍，上周受訪地點是「元鍋4.0」，地點就在羅志祥潮店「Gotnofears」原址，由於是全新裝潢，廚房管線重弄，投入超過百萬，預計11月開幕，他會在現場做桌邊服務，歡迎點檯。
關於詳細病情，楊祐寧經紀人Gaby說：「其他就不多回應了，感謝諒解。」
楊祐寧父親確診癌症，且癌細胞已轉移。楊爸今年6月從日本返台，原本是腎臟發炎、尿道結石，後來變成腹脹、水腫、胃絞痛「肚子大到像要生小孩」，經核磁共振檢查更發現惡性腫瘤，癌細胞還轉移到其他器官。但始終無法確認原發位置，以致無法積極治療。
楊祐寧父親戴著鼻胃管坐在病床旁，楊祐寧以聖經「出埃及記」表達心情，也以輕鬆口吻說著家裡的事，緩解父親病痛。
