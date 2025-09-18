快訊

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯「香菜大軍」來了！香菜馬卡龍、水餃、貢丸香爆全場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯祭出「香菜馬卡龍、茶碗蒸、水餃、貢丸」掀起綠色狂潮。全聯/提供
全聯祭出「香菜馬卡龍、茶碗蒸、水餃、貢丸」掀起綠色狂潮。全聯/提供

「香菜大軍」正式進駐全聯！全聯宣布最新檔期以香菜為主題，從甜點、正餐到零食全面延伸，讓香菜控一次吃個過癮。本次最受矚目的單品為 We Sweet 破天荒推出的「香菜風味馬卡龍8入」，外殼酥脆、內餡綿密，一口咬下香菜清香直衝腦門，驚奇口感顛覆想像，特價49元即可入手。

不僅如此，美味堂同步祭出「香菜風味茶碗蒸195g/杯」，以清新香菜香氣融入柴魚高湯，搭配雞肉、玉米、魚板，口感滑嫩富層次，單杯售價35元，2杯特價59元，成為餐桌上另類新選擇。

冷凍櫃方面，龍鳳新口味「香菜豬肉水餃」正式登場，嚴選台灣豬肉搭配新鮮香菜，內餡多汁、餅皮Q彈，香氣濃郁，無論煮、煎或蒸都能展現獨特風味。產品規格為540克約30粒，9月25日前單包125元，2包優惠價199元，平均每包下殺至99.5元。另有「海瑞香菜豬肉貢丸240g」同步上架，強調肉質鮮嫩、風味清爽，每包158元，讓香菜滋味層層堆疊。

此外，被視為香菜旋風始祖的「多力多滋玉米片-香菜口味102g」亦推出促銷，至9月25日前單包售價40元，2包優惠76元。全聯表示，從下午茶甜點到正餐佳餚，本檔期香菜商品全面覆蓋，「沒有最香，只有更香」，勢必再掀消費話題。

延伸閱讀

全聯推出「香菜馬卡龍」 內行網友大讚：超好吃

日本一線聲優花澤香菜、小野賢章閃電離婚！因生活節奏不同持續產生摩擦

「鬼滅」甘露寺蜜璃宣布離婚！花澤香菜終結5年婚　前夫是超大咖聲優

全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完

相關新聞

皮卡丘出沒！壽司郎3款「寶可夢週邊」集點帶回家　主題店限時登場

9月22日至10月20日期間，壽司郎攜手「寶可夢」，限時29天推出集點任務活動。活動期間消費滿額，就能獲得點數，集滿指定...

「高CP值壽喜燒」280元起！MO MO PARADISE「商業午餐」7間門市限定 「肉品5選2+自助飲料吧」吃飽飽 入場時間要注意

「MO MO PARADISE」商業午餐280元起！全台7間門市限定，最低只要280元起即可開吃，除嚴選肉品及精選食材外，...

亞尼克×高捷蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」登場！還有滿滿蜜柑週邊

連鎖甜點「亞尼克」繼2018年於大台北推出YTM蛋糕販賣機之後，即日起也正式將YTM二代機進駐高雄捷運，於捷運紅線上的小...

藍龍蝦、A5和牛、煎鴨肝還有牛小排！犇全新套餐　吃得到海陸豪華食材

主打鐵板料理的「犇 極上 微風信義館」，在今年迎來開幕十週年。為慶祝全新里程碑，本季推出「極上奢華四重奏」，以法國活體藍...

雞湯桑×八咫烏「3款限定拉麵」只賣3天！新店開幕「買拉麵送炊飯」

連鎖拉麵「雞湯桑」將於9月26日至9月28日期間，攜手台灣拉麵祭展開為期三天的快閃活動。本次邀請日本知名拉麵「八咫烏」主...

八色烤肉「中秋套餐」88折！肉品升級 還有8種新套餐、新菜品登場

來自韓國的「八色烤肉」自2015年登台至今，今年正式邁入10週年里程碑。9月22日起，八色烤肉將推出全新菜單，除了升級使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。