快訊

南韓邊境軍事基地爆炸釀7人傷...可能原因曝光 軍方調查中

存款3億元、太太生在鉅富之家！鍾東錦對土地出售這樣說

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

早起搶報紙！福勝亭「報紙優惠券」來了 「人氣定食3選2+小菜+飲料喝到飽」每人不到168元超懂省

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／福勝亭提供
示意圖。圖／福勝亭提供

搶報紙的動力有了！明早衝超商，福勝亭「報紙優惠券」強勢回歸，定食買一送一雙人套餐只要335元超級划算，三種人氣定食都吃得到！

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

福勝亭「9月報紙優惠券」來了！福勝亭「讀者獨享券」將於9/11自由時報頭版見刊，可享高CP值「雙人定食套餐335元」有三種組合，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食及和風咖哩雞肉定食三選二，搭配涼拌小菜、2杯飲料，平均一人僅需約168元就能吃到，直接省下220元，暢享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽及飲料吧喝到爽。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

「鮮嫩炸雞柳定食」人氣不輸開運豬排。圖／福勝亭提供
「鮮嫩炸雞柳定食」人氣不輸開運豬排。圖／福勝亭提供

值得注意的是，點餐時需出示實體報紙優惠券，不可使用手機翻拍或複印，兌換期限至9/21。懂省的朋友定好鬧鐘，準備早起搶報紙囉！

此外，新品部分福勝亭推出「叻沙豬排丼定食（定價250元）」及「酥脆的馬鈴薯球+微笑薯餅（定價65元）」雙重炸物組合，同步推薦給喜歡嘗鮮的朋友喔。

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

CP值 豬排 炸雞 咖哩 福勝亭 吃到飽 買一送一

相關新聞

爽嗑到11月底！ 饗食天堂「雪蟹腳吃到飽」南台灣3店限定 最低898元、加碼烤生蠔

爽嗑到11月底！ 饗食天堂南台灣限定「雪蟹腳吃到飽」 最低898元、加碼烤生蠔

早起搶報紙！福勝亭「報紙優惠券」來了 「人氣定食3選2+小菜+飲料喝到飽」每人不到168元超懂省

搶報紙的動力有了！明早衝超商，福勝亭「報紙優惠券」來了，定食買一送一雙人套餐只要335元超級划算，三種人氣定食都吃得到！

台南牛肉湯缺貨潮！米其林必比登名店「西羅殿」宣布週休二日

台南牛肉湯是在地指標性美食，更是許多觀光客到訪時的必吃行程；不過近來因為牛隻貨源短缺，進價成本變高，讓許多商家苦不堪言。...

鄉親久等了！屏東首間「壽司郎」即將開幕　桃園青埔IKEA店再接力

屏東的粉絲們久等了！來自日本的「壽司郎」即將首度插旗屏東，開設「屏東環球店」；另外「桃園青埔IKEA店」也即將開幕，將會...

肉量增40%！必勝客×屋馬「月見厚燒牛比薩」登場！大月亮圈圈也回歸

中秋將至，必勝客再度攜手「屋馬」，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，而且肉量升級40%。另外「大月亮圈圈」也同步回歸...

傳承三代！基隆百年餅舖預告9月20日熄燈 網不捨：最好吃的咖哩餅

又一家百年老店即將熄燈！位於基隆中山區安一路上的「蔡家園餅家」，傳承三代是不少在地人的兒時回憶，日前由於老闆即將退休，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。