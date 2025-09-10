早起搶報紙！福勝亭「報紙優惠券」來了 「人氣定食3選2+小菜+飲料喝到飽」每人不到168元超懂省
搶報紙的動力有了！明早衝超商，福勝亭「報紙優惠券」強勢回歸，定食買一送一雙人套餐只要335元超級划算，三種人氣定食都吃得到！
福勝亭「9月報紙優惠券」來了！福勝亭「讀者獨享券」將於9/11自由時報頭版見刊，可享高CP值「雙人定食套餐335元」有三種組合，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食及和風咖哩雞肉定食三選二，搭配涼拌小菜、2杯飲料，平均一人僅需約168元就能吃到，直接省下220元，暢享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽及飲料吧喝到爽。
值得注意的是，點餐時需出示實體報紙優惠券，不可使用手機翻拍或複印，兌換期限至9/21。懂省的朋友定好鬧鐘，準備早起搶報紙囉！
此外，新品部分福勝亭推出「叻沙豬排丼定食（定價250元）」及「酥脆的馬鈴薯球+微笑薯餅（定價65元）」雙重炸物組合，同步推薦給喜歡嘗鮮的朋友喔。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言