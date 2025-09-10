早起搶報紙！福勝亭「報紙優惠券」來了 「人氣定食3選2+小菜+飲料喝到飽」每人不到168元超懂省

搶報紙的動力有了！明早衝超商，福勝亭「報紙優惠券」強勢回歸，定食買一送一雙人套餐只要335元超級划算，三種人氣定食都吃得到！

福勝亭「9月報紙優惠券」來了！福勝亭「讀者獨享券」將於9/11自由時報頭版見刊，可享高CP值「雙人定食套餐335元」有三種組合，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食及和風咖哩雞肉定食三選二，搭配涼拌小菜、2杯飲料，平均一人僅需約168元就能吃到，直接省下220元，暢享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽及飲料吧喝到爽。

「鮮嫩炸雞柳定食」人氣不輸開運豬排。圖／福勝亭提供

值得注意的是，點餐時需出示實體報紙優惠券，不可使用手機翻拍或複印，兌換期限至9/21。懂省的朋友定好鬧鐘，準備早起搶報紙囉！

此外，新品部分福勝亭推出「叻沙豬排丼定食（定價250元）」及「酥脆的馬鈴薯球+微笑薯餅（定價65元）」雙重炸物組合，同步推薦給喜歡嘗鮮的朋友喔。

