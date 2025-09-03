肉次方最頂套餐推「現切日本A5和牛吃到飽」 四人同行免費升級

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「肉次方」即日起重磅推出，能無限供應桌邊厚切日本A5和牛和北海道生食級干貝的頂級套餐「究擊の肉」。王品集團/提供
人氣燒肉吃到飽品牌「肉次方 燒肉放題」，即日起重磅推出能無限供應桌邊厚切日本A5和牛、北海道生食級干貝及生啤暢飲的頂級套餐「究擊の肉」，套餐價1598元。為了想在晚間離峰時段嗑肉解饞的地方小夥伴，「肉次方」限店打造晚間獵肉活動，9月底前，周一到周四晚上8點半後前往指定門店，四人同行消費598至798元套餐，即享霸氣升級，可望為晚間離峰時段衝一波來客量。

「肉次方」綜觀燒肉市場，2024年每人1,001元以上的價格帶成長超過25%，其中1,001元-1,500元和2,001元以上的價格帶更成長50%，可見消費者對肉質的渴望，期待物有所值，不只要吃飽，還要吃得更好，因此將肉品規格拉滿，提供1598元的頂級套餐「究擊の肉」，主打桌邊厚切原塊日本A5和牛霜降，日本A5和牛雪花與角切烤到飽，爽吃鮮美甘甜的北海道生食級干貝，與生啤酒無限暢飲。搭配全價位帶都可盡享的豐盛自助吧，包含時令蔬菜烤物、即食熱食和聖代DIY，感受自由爽吃的魅力。

不只日本A5和牛吃到飽，「肉次方」即日起也針對晚間離峰時段，限店打造晚間獵肉活動，9月底前，周一到周四晚上8點半後，前往台北峨眉店、新北民權店和高雄裕誠店，四人同行消費598至798元套餐，就能免費升級一階，例如：選擇「進擊の肉 798元」的消費者，可免費升級一階成「強擊の肉 998元」，不僅能吃到「798元套餐」最熱門的現切肋眼牛排，還可以零元升級，爽嗑「998元套餐」的招牌品項-桌邊現切和牛嫩肩牛排，超划算的限時活動趕緊手刀訂位。

