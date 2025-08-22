高鐵18天疏運祭5折早鳥優惠 8月29日零時開賣

今年教師節、中秋節及國慶日連續三周形成「接力疏運潮」，台灣高鐵為因應龐大旅運需求，宣布自 8月29日零時起一次開賣9月26日至10月13日共18天車票，涵蓋三大連假疏運。

高鐵表示，這次祭出歷來最優惠的「5折早早鳥」方案，並大幅擴大座位數，18天合計提供965班次、約15萬個優惠座位。為舒緩人潮，高鐵也首次在超尖峰時段加開「南港–台中區間9節自由座列車」，共54班次，供旅客更具彈性選擇。

高鐵指出，超尖峰時段將落在連假出發前夕（9/26、10/3、10/9）下午至晚間，以及收假日（9/29、10/6、10/12），另中秋、國慶連假首日上午（10/4、10/10）也將湧現人潮，提醒自由座旅客盡量避開尖峰時段，並禮讓對號座旅客優先上車。

疏運期間，高鐵將總計加開236班次（南下115班、北上121班），合計提供3,109班次旅運服務。旅客可透過高鐵官網、T-EX行動購票App、便利商店及各車站窗口購票，並建議提前取票節省時間。

此外，高鐵同步推出多項加碼優惠，包括「大學生優惠」、「標準車廂卡友優惠」、「商務艙限量升等」等。TGo會員於9/26至10/13購買早鳥或大學生優惠車票並完成開票，還可享點數回饋加碼50%。

高鐵強調，這次採「先售5折，再售8折、9折，售罄即恢復原價」方式銷售，提醒想搶優惠的旅客務必及早購票，以享受離峰時段最划算、舒適的旅程。