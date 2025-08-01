父親節住房美食優惠登場！ 北、高飯店專屬「爸」氣體驗獻父愛

【旅奇傳媒/編輯部報導】父親節將至，飯店業者紛紛推出結合質感住宿、品牌聯名與精緻餐飲的專屬專案，用創意與溫度獻上對爸爸的感謝與敬意。從台北到高雄，各地飯店以不同主題設計父親節體驗，無論是微醺散策、紳士假期或南洋風味盛宴，都為闔家團圓增添儀式感。

台北凱達大飯店 × 日造酒妝 微醺旅宿體驗深度再升級

台北凱達大飯店與台灣梅酒品牌「日造酒妝」合作，自08/01-09/30推出「醇厚日造．品味凱達」住房專案，雙人房每晚2,588元起，入住即贈人氣「茶王梅酒」乙瓶，並可抽價值2,880元的限量梅酒禮盒與高鐵免費乘車券。凡8-9月透過官網訂房，還可免費參加「微醺萬華」導覽行程，漫遊老城街區，感受歷史與酒香交織的城市風貌。

▲凱達住房專案贈「鳳鳴果香柚子梅酒禮盒」，柚香梅韻交織，清爽甘醇，共享微醺時光。《禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒》 圖：台北凱達大飯店／提供

茶王梅酒以台灣小農契作青梅與高山茶葉釀製，榮獲比利時 ITQ| 國際風味評鑑金牌獎章，口感層次豐富。旅客不僅可享美酒入房，更能依個人口味調製「爸爸的味道」。凡入住者還可抽得與故宮聯名設計的「鳳鳴果香柚子梅酒禮盒」，將文化與風味融為一體。此外，即日起至9月底推出「憑機票‧饗優惠」，出示2025年7至9月間任一段國內外登機證，於週一至週四至家宴中餐廳用餐，即可享單點小吃85折優惠（另收10%服務費）。

瀚寓酒店 × 林果良品 讓爸爸穿得有型 吃得有味

瀚寓酒店與台灣手工皮鞋品牌「林果良品」攜手，推出紳士住房專案，為父親節注入質感生活哲學。即日起至10/31止，「紳士禮遇」專案入住指定房型一晚，即贈市價999元的「鞋下風景男襪禮盒」；選擇「步履風景」專案並連住兩晚，則贈送價值1,980元的真皮室內拖鞋禮盒，並享有7折加購優惠，實用又體面。

▲選擇瀚寓酒店「紳士禮遇」專案，入住指定房型一晚，即贈「鞋下風景紳士襪4入禮盒」，為穿搭注入個性細節。 圖：林果良品／提供

餐飲部分，館內中餐廳「弈夢紅樓」於08/01-08/11推出「爸氣尊饗」專案，設有四人套餐與八人桌宴，價格分別為5,888元與18,800元（皆加10%）。07/31前已完成訂席並預付訂金，再享紅酒早鳥禮遇。菜色主打蒜香脆皮雞、古法冬香鮮魚、小卷米粉湯等招牌佳餚，在節日氛圍中共享家的滋味。

高雄洲際酒店 用蛋糕與南洋風味道出父愛深情

SEEDS 大地義式餐廳父親節當日推出頂級海陸自助晚宴，爸爸本人用餐享 5 折優惠。 圖：高雄洲際酒店／提供

高雄洲際酒店則從烘焙與南洋料理出發，推出多重父親節限定饗宴。Delicatesse 高雄洲際烘焙坊精心設計「茉莉香檸蘋果慕斯」蛋糕，融合法式炒蘋果、茉莉茶凍與布蕾內餡，層層堆疊出父愛的溫柔與堅毅。

▲高雄洲際烘焙坊 Delicatesse 父親節限定蛋糕「茉莉香檸蘋果慕斯」。 圖：高雄洲際酒店／提供

餐飲方面，HAWKER 好客南洋餐廳於08/08-08/10限時推出「南洋街頭風味半自助晚餐」，三道主餐任選，加上沙嗲、叻沙麵、海南雞等自助美食，每位NT$1,880+10%。父親本人用餐可享專屬優惠價990元+10%，另有85折早鳥預訂優惠。08/08當天，SEEDS 大地義式餐廳更推出奢華自助晚宴，爸爸專享5折禮遇，邀您以美食感謝無聲付出的父愛。

※ 禁止酒駕；安全誠無價，酒後找代駕。

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