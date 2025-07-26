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「營業中」訂位沒造假！客人親證：打了超過800通電話
「嗨！營業中」第五季本週播出全新第17集「加碼特別篇下」，也是本季最終章，讓粉絲不捨並留言，「希望可以很多季很多季」、「期待下一季的到來」。本集夥伴們一起回到了屏東，在第一季打造從無到有的冰店「柴城那裡」，一開始莎莎還搞不清楚狀況，「我們來這邊幹嘛？」接著鬼鬼吳映潔才反應過來，開心說：「是我們以前的店，是我們的柴城耶！」
除了熟悉的店，也看到熟悉的好友客人阿本再度回歸，吳映潔真情流露說：「我看到你會想哭耶！」阿本也給了吳映潔一個大大的擁抱，阿本回憶：「當年來營業中當客人，也是我重返幕前的第一個通告，意義很不同！」
阿本特別帶來三年前在節目中穿著的服裝換上，象徵回到當時的時光 ，姚元浩不禁感嘆：「人生真的很奧妙，以為這間店已經消失了，原來你還在這裡，而且它長得好好的。」
夥伴們重回「柴城那裡」，臨時工張立東也現身幫忙，當訂位電話開啟的時候，竟然呈現靜音狀況沒有來電，沒人打電話要訂位。張立東不改搞笑本色說：「我一走之後人氣掉了嗎？」姚元浩則秒回：「他們是不是知道有張立東在，就不想來。」幽默反應讓大家笑翻。
當大家發現訂位電話不通時緊急致電電信局了解狀況，才發現是因為熱線太踴躍，該線路呈現當機狀況，讓製作單位緊急再加開訂位專線才解決危機。
開店之後，有客人透露是打了800多通電話才終於訂到位，再次證明「嗨！營業中」並未造假，而是人氣紅不讓，莎莎也放心說：「對嘛！我想我們人氣怎麼可能下滑成這樣。」相關內容週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，週日晚間8:00在八大綜合台播出。
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