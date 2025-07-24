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脆友票選最愛炸雞出爐 繼光香香雞強棒主打「香脆炸雞腿」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
脆友票選最愛炸雞出爐，繼光香香雞強棒主打香脆炸雞腿。記者宋健生／攝影
脆友票選最愛炸雞出爐，繼光香香雞強棒主打香脆炸雞腿。記者宋健生／攝影

脆友票選最愛炸雞出爐了！台式炸雞第一品牌繼光香香雞，強棒主打「香脆炸雞腿」，24日起全台香脆登場。繼光香香雞並與外送平台合作，有限時買一送一活動，還有單筆滿額可享全品項65折優惠，好吃又有好康。

繼光香香雞表示，有鑑於觀測IG平台「#炸雞腿」超過5,000則的貼文，小編在Threads好奇詢問一句「炸雞部位，我最愛______」的留言掀起熱烈迴響，短短幾天內就有逾百則留言。

其中，超過90%的脆友們皆一致表示，最愛部位是雞腿，由此可見群眾對於炸雞腿的熱愛，身為台式炸雞第一品牌的繼光香香雞又豈能錯過。

這回繼光香香雞早已蓄勢待發，眾所期待的「香脆炸雞腿」24日全台開賣(桃園機場管制區內、西門、忠孝、環板、府中、動物園、中山旗艦店不販售)，呼叫炸雞控準備開吃。

「香脆炸雞腿」內含有一塊雞腿、一塊雞塊，整體的分量十足，每口咬下都會發出「ㄎㄠˊㄎㄠˊ 」誘人聲響，在酥脆外皮裡包裹的卻是鮮嫩多汁的雞肉，真的讓人一吃上癮！難怪另有著「一口爆汁炸雞腿」的別稱，聽了讓人口水直流。

說到療癒系美食，「香脆炸雞腿」必定榜上有名。許多脆友每到周末晚上，就想來一份炸雞放題，好好療癒自己一下。如果不想太罪惡，這時候選擇「香脆炸雞腿」可是正解。來一份吃得到雞腿、雞塊，搭配剛剛好的份量，也非常適合下午茶時段、追劇時光的優質選擇。

此外，炎熱夏季不想出門買，還有暑假懶人專屬方案，外送平台Uber Eats即日起至8月12日再推出買一送一活動，包含：墨魚甜不辣(海苔)、樂薯(原味)通通有，並且Uber Eats會員獨享單筆訂單滿350元即享85折優惠。

Foodpanda即日起至8月31日，單筆滿400元可享全品項有65折優惠，每單折扣金最高140元，好康大禮包千萬別錯過。

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