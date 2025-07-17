JR東日本大飯店台北4週年日本美食祭 鉑麗安「F1日本牛吃到飽」強勢登場

迎接開幕四週年，JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳自7月17日起推出「日本美食祭」，主打以日本F1牛肉為主軸的料理吃到飽，再搭配多道日本旬味特色料理，由日籍行政總主廚石原雅弘領銜監製，與鉑麗安主廚陳永儒共同操刀，透過料理勾勒出日本風土民情與飲食風貌。

JR東日本大飯店台北開幕四週年以日系風格與職人精神，在台北飯店市場逐步建立品牌定位。圖/ JR東日本大飯店台北

鉑麗安全日餐廳由日籍行政總主廚石原雅弘領銜監製，與鉑麗安主廚陳永儒共同操刀。(圖/ JR東日本大飯店台北

日本F1牛肉是和牛與乳牛的第一代混種牛，擁有和牛的細緻油花與乳牛的扎實肉質，是目前日本國產牛肉市占率最高的品種。鉑麗安此次選用來自山口、廣島、福岡與大分等地的F1牛後腿部位，以烤、炸、燉、涮等多種手法呈現，將食材潛力發揮至極致。

Brilliant鉑麗安全日餐廳「日本美食祭」推出的六道日本F1牛肉料理中，主廚特別推薦「香草麵包牛肉捲」，牛肉舒肥後再包裹拌入迷迭香與巴西里香氣的麵糰烘烤，最後搭配黃芥末奶醬，呈現歐陸與和風交融的層次口感。「炸和牛排」則採高溫油炸至外酥內嫩，搭配主廚特調壽喜燒辣根醬，鹹香微辣開胃。「水煮和牛配蘿蔔泥醋醬」將牛肉與蔬菜以白酒慢燉，搭配梅汁與柚子點綴的蘿蔔泥醬，呈現爽口酸香的夏日風味。還有以紅酒與白味噌燉煮的「燉煮味噌風味牛肉」、鑊氣十足的「東京車站特製蒜香炒飯」、以及以壽喜燒手法烹調的「馬鈴薯燉肉鮭魚卵」，皆為經典中見創意。

JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳自7月17日開始舉辦「日本美食祭」，主打以日本F1牛肉為主軸的料理吃到飽。圖/ JR東日本大飯店台北

「炸和牛排」則採日式高溫炸法，外皮酥香金黃、內裡軟嫩多汁，鹹香微辣。圖/ JR東日本大飯店台北

日本美食祭主廚特別推薦「香草麵包裹烤日本牛」，呈現歐陸與和風交融的層次口感。圖/ JR東日本大飯店台北

除日本F1牛肉料理外，「日本美食祭」亦獻上明太子烤生蠔、海鮮大阪燒、柚庵燒魚等多款經典日料，甜點區則包含紅豆大福、北海道巴斯克、黑糖蕨餅、胡麻奶酪、包種茶塔與銅鑼燒等日式點心。此外還有揉合地中海香草與薄荷醬的「普羅旺斯風味羊排」、風味絕佳的「伊比利豬拉麵」、及鮮蝦、旭蟹、生魚片、壽司、手卷等超過150道豐盛料理。餐廳同步推出「親子同樂Fun暑假」優惠，即日起至7月31日止，凡一位成人用餐，即可招待一位6至12歲兒童免費用餐，打造親子共遊的暑期美食首選。

JR東日本大飯店台北開幕至今，以日系風格與職人精神，在台北飯店市場逐步建立品牌定位。此次四週年慶，飯店多間餐廳同步推出特色料理：HAYASE日本料理的「鰻魚會席套餐」、凱華樓中華料理結合新北冠軍綠竹筍推出創意菜色、Platform月台町則獻上山形哈密瓜主題下午茶，滿足不同饕客喜好。週年慶期間至9月30日止，全館餐飲消費滿2,000元即贈400元餐飲抵用券，誠摯回饋長期支持的貴賓與顧客。