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中山區驚見跨年等級人潮！千人塞爆金豬食堂「爭睹GD駕到」
韓流天王G-Dragon今天結束一連三天的台北演唱會，晚間和團隊到中山區金豬食堂慶功。不少沒買到票的粉絲在店外等候將近一整天，終於在晚間10點半等到GD駕到。
由於現場粉絲太多，上千人將餐廳外擠得水洩不通，連馬路對面都站滿粉絲，人潮堪比跨年晚會。為了不影響周邊住戶，粉絲努力維持良好秩序，並唱起「Crayon」雪恥，希望洗刷今晚演出應援失敗的尷尬場面。
GD看到粉絲大陣仗等候，下車時害羞揮手、摘下帽子，不敢直視所有人熱情的目光，帶著笑容低著頭快速走進餐廳。而這家餐廳原本就號稱是GD最愛的韓式烤肉，如今台灣分店有了天王本尊加持，日後訂位難度肯定更高。
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