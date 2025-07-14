中山區驚見跨年等級人潮！千人塞爆金豬食堂「爭睹GD駕到」

韓流天王G-Dragon今天結束一連三天的台北演唱會，晚間和團隊到中山區金豬食堂慶功。不少沒買到票的粉絲在店外等候將近一整天，終於在晚間10點半等到GD駕到。

由於現場粉絲太多，上千人將餐廳外擠得水洩不通，連馬路對面都站滿粉絲，人潮堪比跨年晚會。為了不影響周邊住戶，粉絲努力維持良好秩序，並唱起「Crayon」雪恥，希望洗刷今晚演出應援失敗的尷尬場面。