基隆54年「和平島市場米苔目」熄燈　吳怡霈不捨：3歲開始吃

在地的記憶又少一間！開業54年的「基隆和平島市場米苔目」，因老闆退休，已在6月30日劃下句點，引起許多粉絲遺憾，包括藝人吳怡霈、律師呂秋遠都發文表達不捨之意。

自民國60年開業的「基隆和平島市場米苔目」，店內販售有米苔目、肉羹麵、滷肉飯等庶民銅板美食，儘管只是一間小攤，但仍溫暖地陪伴許多基隆人從小吃到大，也成為許多觀光客造訪基隆的口袋名單之一。過去在「基隆100碗」的美食活動中，基隆和平島市場米苔目就獲得評審吳怡霈、Hally Chen的青睞。吳怡霈讚譽「米苔目軟硬度剛好，有米的香氣，大骨高湯鮮甜迷人，外縣市絕對沒有的好滋味」。

隨著熄燈落幕，吳怡霈在6月30日發文，文中指出「從3歲開始，每天早上跟阿嬤去市場買菜，阿嬤就把我放在這一攤，吃米苔目當早餐，切豬血、吉古拉、油豆腐，每天都一樣」。另外已經數個月沒有發表文章的律師呂秋遠，也特別發文懷念，表示「這家米苔目的咬勁很足，很像好吃的珍珠，湯頭也很濃郁。然而，最厲害的就是本地特產吉古拉，從一條6元，吃到一條20元，但是始終是記憶裡的味道」。

儘管獲得不少民眾喜愛，但是「基隆和平島市場米苔目」因老闆年事已高，在6月30日正式宣告熄燈。網友們得知以後也表示「天哪 我從小吃到大的味道」、「吃了40年」、「回和平島必吃的回憶」。