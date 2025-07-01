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比薩變「啤薩」！必勝客攜手啤酒肚釀製 推出首款ESG永續啤酒

聯合新聞網／ 記者 高婉珮 ／即時報導
全台首創以比薩餅皮釀造的啤酒，必勝客攜手啤酒肚釀製翻轉剩食。圖／必勝客提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台首創以比薩餅皮釀造的啤酒，必勝客攜手啤酒肚釀製翻轉剩食。圖／必勝客提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吃不完的比薩餅皮，竟然能夠變成「啤薩」啤酒？今夏最潮的永續風味啤酒，由新銳精釀品牌「啤酒肚釀製」攜手比薩龍頭「必勝客Pizza Hut」共同打造，推出全台首支以比薩餅皮釀造的創意啤酒——「啤薩 BEERZA BEER」。從食材到包裝都講究ESG精神，把美味變永續。

這支啤酒以必勝客門市中尚未進入販售流程的當日餅皮作為部分原料，融合香甜鳳梨、番茄、火腿等夏威夷比薩經典風味，呈現酸甜果香與煙燻層次的獨特風格。金黃酒體、綿密泡沫，加上5%剛好的酒精濃度，是午後小酌或朋友聚會的最佳拍檔。

除翻轉剩食，這款啤酒的包裝也落實減碳理念，設計由「萬秀洗濯實驗室」操刀，瓶身採用高比例透鋁設計，減少油墨用量，並使用含10%再生料的環保收縮膜，讓外觀低調時尚，質感與永續兼具，完美詮釋「喝的環保時尚」

目前「啤薩 BEERZA BEER」已於必勝客全台門市、IKEA涼夏啤酒節、台北文華東方酒店等通路限量上市。同時，啤酒肚釀製也持續拓展永續啤酒版圖，從即期麵包邊釀酒，到無酒精與零糖質新品，展現多元創意與對環境的責任。這次更透過啤酒講述惜食與環保的故事，讓喝一口啤酒，也能成為一種改變世界的行動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒肚釀製x必勝客聯手推出ESG永續啤酒「啤薩 BEERZA BEER」，每罐容量500毫升，售價99元。圖／必勝客提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
啤酒肚釀製x必勝客聯手推出ESG永續啤酒「啤薩 BEERZA BEER」，每罐容量500毫升，售價99元。圖／必勝客提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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