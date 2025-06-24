澎湖阿家生蠔老闆控「不被尊重」！網質疑影片剪輯　韓星尹到怡急澄清

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，讓她直呼「是因為我是韓國人才這樣對我嗎？」店家鄭姓老闆事後回應是對方態度先有問題，而尹到怡23日也在threads發聲，強調因為語言不通未能了解老闆的語意，只覺得氣氛有些不對勁，並否認刻意剪接。

尹到怡日前分享到阿家生蠔消費的影片，老闆一開始就說「這麼晚吃什麼東西，妳們誠意不夠」、「賺到錢後要怎麼回饋我」等語。2人等了將近半小時，由老闆娘介紹菜單，卻疑似因為只點了一半份量惹怒老闆，對方上前收走全部餐點，語氣不佳脫口「我是全澎湖對妳們最好的人，妳們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊」，讓兩人錯愕不已。

對此，阿家生蠔老闆昨（23）日回應，對方一來就直接開直播，也沒詢問過他，他為此表達不滿，認為對方不尊重當地居民，直言「去到別的國家，至少要表現出尊重 、詢問別人的意願」。最後老闆指出遭網友罵翻，他只能尊重，甚至認為「負面行銷」也是一種另類行銷，像是「罵人阿嬤店家」就是有特色，遊客才會絡繹不絕。

然而影片曝光後也引發部分網友質疑，畫面是否有「斷章取義」或刻意剪接，引發爭議。對此，尹到怡23日晚間透過Threads發聲回應，強調影片內容皆為真實紀錄，並無任何誇張剪輯。她坦言當時因中文尚未熟練，加上友人完全聽不懂台語，兩人一開始未察覺老闆語氣異常，直到上菜後才漸漸發現不對勁。雖然心情受到影響，但考量餐點已上桌，仍選擇禮貌用餐後離開。

針對影片缺乏老闆收走餐點的畫面，尹到怡也解釋，當時並未刻意錄下對話，原本只是想在餐點送上後安靜用餐，未料老闆突然折返將整桌餐點收走，讓她們來不及反應。她也提到，自己當時仍有禮貌地說「謝謝」，卻被回嗆「不夠有誠意」，即使感到委屈仍努力微笑應對，希望不讓情況惡化。

她最後表示，這家店原本是網路與友人推薦的熱門名店，未料卻變成一場難忘的負面經歷。她感謝所有網友的留言與建議，並表示會持續努力學好中文，盡力融入台灣生活，避免類似誤會再度發生。