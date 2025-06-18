義大利人不要看！十大特殊披薩造型口味排行揭曉

這十種披薩你都吃過了嗎？

你吃過必勝客、達美樂以及拿坡里的期間限定披薩嗎？從咖哩薯條、香菜肉羹到鬼手魷魚搗蛋披薩，連鎖披薩店業者不僅將台灣傳統小吃融入義式披薩，還能搭配節慶應景大玩創意。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理十大特殊披薩口味、造型，快來看這些披薩你有沒有吃過！

No.10 必勝客／月見五盎司菲力披薩

翻攝FB／必勝客

中秋節前夕，必勝客與台中知名燒肉店屋馬聯名推出「月見五盎司菲力披薩」，採用五盎司的厚切菲力牛，搭配秘傳日式果香燒肉醬，還原屋馬燒肉特有的道地日系美味。同時還搭配櫛瓜、干貝、月見切達白玉，在餅皮點綴上明月。網友表示，「看起來還不錯欸」、「咬下去的時候會有一點點水果的甜」、「餅皮換成帕馬森芝心龍捲風根本是絕配」。不過，也有人質疑宣傳是否真實，「配料超不平均，肉少到有點失望」。

No.9 達美樂／御品帝王蟹愛心火山披薩

達美樂與米其林餐廳「請客樓」合作，推出母親節限量300組「御品帝王蟹愛心火山披薩」，披薩包含一整隻剝殼的帝王蟹、蘆筍、乾燒蟹醬以及起司火山，直徑達40公分，並附有巨型禮盒，加上一支專屬披薩刀，整組售價高達3,500元，引起網友高度關注，部分用戶認為這款披薩非常創新且具有奢華感，是母親節的理想選擇，「母親節就吃達美樂來『蟹蟹媽媽』」；但也有人批評價格高昂、吃披薩需剝蟹殼麻煩。

No.8 達美樂／龍蝦舞干貝火山披薩

翻攝FB／達美樂披薩

達美樂2025年1月推出過年限定口味「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，嚴選頂級龍蝦沙拉、厚實干貝等高檔海鮮食材，結合火山披薩，搭配濃郁奶香醬，一口一口沾著吃幸福爆表，網友表示，「海鮮沾奶香醬看起來就超讚」、「醬搭配其他炸物和麵包也好吃」、「很好吃的感覺」。

此外，母親節前夕，達美樂祭出限定造型新品「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，這款披薩延續人氣「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」的奢華食材組合，但特別之處在於將原本的奶香醬升級為濃郁起司岩漿；披薩更特別設計為愛心造型，不僅象徵滿滿心意，也讓人一打開就感受到節日的儀式感，成為母親節大餐的創意首選。

No.7 必勝客／草仔龜披薩

必勝客2024年一推出「芝心雙粿草仔龜比薩」，便引起廣大關注與討論；2025年3月再推出升級版「芝心蛇進草仔龜比薩」，將芝心蛇圈圈和草仔龜比薩結合，打造出靈獸「玄武」造型，還邀請「保庇天后」王彩樺化身蛇妖加持，引發網友討論，「這隻烏龜感覺是被蛇盤據勒死的」、「有點扁但好吃」、「真的很醜」。

披薩上方的芝心酥皮蛇，採用莫札瑞拉起司搭配油亮香酥的酥皮，每一口都能感受到濃郁的起司香氣。龜殼部分則分為鹹、甜兩種口味，鹹口味使用大火爆香的蝦米，搭配菜脯米內餡，充滿古早味；甜口味則選用屏東萬丹紅豆，製成香甜不膩的內餡，再配上手工艾草粿皮與芝心餅皮，一個披薩帶來豐富層次。

No.6 必勝客／紅餡芝心披薩

翻攝FB／必勝客

必勝客七夕玩創意，首度與網友票選全台最靈月老廟「樂成宮」合作，推出「紅餡芝心披薩」，芝心餅皮融合象徵愛情的紅線元素的草莓麻糬紅餡，獨特心型造型搭配香甜軟Q草莓麻糬圍繞四周，口感甜鹹，而芝心牽絲更代表牽起戀人長長的緣分。而且只要購買「紅餡芝心披薩」並和門市的月老合照，就有機會獲得樂成宮月老加持過的「紅線」。有人分享，「吃起來有點像小時後吃的那種餐車麵包的感覺」、「甜鹹甜鹹的，起司給的很厚，好吃」。

No.5 必勝客／鬼手魷魚搗蛋披薩

翻攝FB／必勝客

必勝客2024年10月搶搭萬聖節話題熱潮，推出限定款「鬼手魷魚搗蛋披薩」，以魷魚、皮蛋、豬血糕等充滿挑戰性的暗黑系食材為主角，打造出視覺與味覺雙重衝擊的創意披薩。詭異造型搭配濃郁重口味，完美呼應萬聖節的驚悚氛圍，成功在社群掀起話題討論。但這些食材的搭配被認為過於創新甚至「怪異」，許多人對這種組合表示「接受挑戰」或「不敢嘗試」，增加了話題的兩極化效果。網友表示，「鬼手居然是魷魚！我還以為是鳳爪」、「創意十足但食慾全無」、「義大利導彈準備中」。

No.4 必勝客／呷霸丸大聯盟披薩

翻攝FB／必勝客

肉圓相關披薩 再度 上榜！必勝客首度與MLB重磅聯名，推出了「呷霸丸大聯盟披薩」，不同於台灣常見的蒸肉圓或炸肉圓，本次以「烤肉圓」的烹調手法，一次擺滿9顆肉圓，用美式臘腸打造投手丘和香菜鋪滿外野區，並以莫札瑞拉起司條畫出壘線，還限時抽 MLB門票，進一步提高了網友的參與度與討論聲量。網友表示，「世界盃開踢時就會出足球場pizza了」、「店員會想哭，一直搞事情」、「為什麼投手、游擊手都跑去外野了」。

No.3 達美樂／可可火山披薩

翻攝FB／達美樂披薩

由於香蕉天然的果糖味搭配巧克力的可可苦甜，口感上有「前清後濃」的層次，因此不少食品會推出香蕉巧克力口味。達美樂在西洋情人節前開賣「可可火山披薩」，濃郁爆漿的可可火山結合在地台灣香蕉，再搭配莫札瑞拉起司與綿密Q彈的棉花糖，帶來層次豐富的甜香滋味，每一口都甜到直擊心房，但許多人批評可可火山披薩的賣相不佳，有人形容中間那圈看起來像「排泄物」，貼文中提到「怎看起來像發霉的披薩」、「義大利人要瘋了」、「這造型....看得出員工的怨氣」等負面評論。

No.2 必勝客／香菜肉羹披薩

必勝客將台灣經典小吃「肉羹」結合義式美食「披薩」，以肉羹為基底，搭配焦香蒜酥、還原道地宜蘭風味的特製肉羹醬，最後以莫札瑞拉起司和翠綠香菜鋪滿表面，並提供「加爆香菜」的升級選項，實現香菜自由的夢想。創新的組合引發了網友的熱烈討論，許多人對這種「暗黑料理」感到驚訝甚至無法接受，並吸引「香菜愛好者」與「香菜厭惡者」的注意力，雙方展開了激烈的討論。有網友表示，「我覺得義大利要起兵討伐台灣披薩業了」、「是叫你吃披薩，不是叫你吃潤餅捲欸」、「香菜我愛！但肉羹不行」。

No.1 達美樂／起司火山披薩

翻攝FB／達美樂披薩

達美樂2024年12月推出「起司火山披薩」，採用獨特的3D立體火山造型，搭配濃郁的巧達起司，一口咬下，彷彿置身於火山噴發的當下 ，滿滿的起司熔岩充滿你的口中，讓你感受到濃郁的起司味，帶來視覺與味覺的雙重滿足。有網友表示，「好吃」、「看了就覺得好像不錯」。

YouTuber館長拍影片開箱起司火山披薩，令不少網友誤以為雙方有商業合作，進而掀起抵制潮，對此，達美樂官方迅速回應，表示「與館長沒有合作」，澄清雖避免影響品牌，但也引發更多討論，推高一波聲量。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年6月10日至2025年6月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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