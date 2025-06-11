股神最愛的漢堡牛排館更名「S&W Grill」全新菜單登場！2公斤漢堡限時完食免費再送2500元餐券

股神巴菲特最愛牛排館Smith & Wollensky旗下副品牌「S&W Butcher’s Shop」正式更名為 S&W Grill，6月16日起於微風信義四樓全新登場。全新菜單以經典美式料理為基礎，打造海陸雙享、適合多人分享的豐盛餐點，包含乾式熟成牛排、牛排塔可、燉牛肉拌麵、油封鴨腿、美式炸雞鬆餅等多元肉食選擇，同步升級烤龍蝦、香料鑲中卷與烤鮪魚排等海鮮料理，讓饕客一次滿足。

圖／取自 S&W Grill 臉書粉絲團

為慶祝品牌升級，自6月16日至7月15日推出「好四成雙」限時雙重優惠：四人同行打卡即贈飲品四杯，單筆消費滿4000元再現折500元！此外，話題商品「巨大牛肉漢堡」也將於6月23日強勢回歸並重量升級為2公斤巨獸堡，集結乾式熟成牛排、炸雞、熱狗與鮮蝦，堆疊出22公分超高夢幻漢堡塔，單點價2380元，供應至7月31日。

圖／取自 S&W Grill 臉書粉絲團

想挑戰大胃王？只要在40分鐘內完食套餐（包含漢堡、脆薯與炸洋蔥），不僅免費再送2500元餐券！S&W Grill以嶄新品牌定位與經典美味再進化，邀請饕客共襄盛舉，重新定義美式饗宴的極致魅力，歡迎大胃王們趕快來挑戰吧！