快訊

3校區畢典僅能看直播！畢業生傻眼「學費沒少繳」…高雄科大回應了

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

酒店小姐遭打暈丟海亡…凶嫌疑花費百萬消費 問訊僅透露「跟金錢有關」

全民優惠吃福勝亭！日式定食200元起 快閃7天「2份人氣定食+副食+飲料」現省逾百元 會員加碼贈「10元茶碗蒸」優惠券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

全民優惠吃！正值畢業季，許多餐飲業者推出畢業生優惠，而「福勝亭」則不分身份霸氣推優惠，祭出超值「209元單人餐」及好康相報「雙人餐」現省百元，快閃福利要把握。

圖／福勝亭官網
圖／福勝亭官網

不是畢業生也能省省吃！連鎖日式豬排專賣「福勝亭」快閃優惠來了，即日起至6/15，憑活動圖片可享定食優惠，有「209元單人餐（原價285元）」及「399元雙人餐（原價530元）」，每人約花200元即可享用，內用外帶皆適用。超值單人餐含鮮嫩炸雞柳定食一份和金黃脆薯；而雙人餐則有開運豬排定食一份、香酥炸腰內肉定食一份及胡麻豆腐與飲料*1。

此外，點購優惠套餐並於結帳時出示APP會員卡號累積點數，加碼再贈優惠券（單人餐送1張，雙人餐送2張），優惠券內容為點購任一定食+10元享茶碗蒸1份。而飲料部分，福勝亭亦有環保杯折扣，邀請顧客一同環保愛地球兼省荷包。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

編輯推薦

豬排 福勝亭 畢業季 炸雞 App

相關新聞

「COMEBUY x 崩壞：星穹鐵道」限定聯名手搖正式推出！搭配荔枝系飲品清涼登場

夏季炎炎越來越熱，正是來杯手搖飲解暑的最佳時機！COMEBUY六月推出經典熱銷19年的荔枝系列飲品，與超人氣二次元遊戲《崩壞：星穹鐵道》攜手合作，於6月16日至7月16日推出四款夢幻聯名飲品：【荔枝玉露、荔枝玉露椰果、玉荷冰綠晶球、玉荷冰綠椰果】。此次聯動以「過去。未來。回憶的味道」為主題，不只讓人喝得沁涼，還能一口體驗滿滿宇宙級的奇幻風味。

蛋黃酥變身迷你！ 不二糕餅「迷你蛋黃酥」超療癒一口吃 6週年刮刮集卡抽Vespa 還人人有獎

蛋黃酥變迷你啦！ 不二糕餅「迷你蛋黃酥」超酥脆一口吃 6週年刮刮集卡抽Vespa、人人有獎

「東京最具魅力牛排館」主廚今來台！訂餐抽兩晚免費住

台北君悅酒店寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店The Oak Door牛排館今（9日）起至6月30日推出「烈焰脂香．熾熱藝術饗宴...

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」回歸！漢堡王「漢堡買1送1」

炎炎夏日，想要吃點輕鬆的速食料理嗎？「漢堡王」自6月10日起，推出8款優惠方案，包括漢堡買1送1、指定漢堡99元、明星產...

薄多義「雞翅山」回來了！超霸氣「幾歲送幾隻雞翅」7月回歸 活動規則、訂位時間一次看

薄多義「雞翅山」回來了！義式手工披薩餐廳「薄多義」重磅壽星活動強勢回歸，「幾歲送幾隻雞翅」超霸氣，活動內容與預約時間全公開，...

全民優惠吃福勝亭！日式定食200元起 快閃7天「2份人氣定食+副食+飲料」現省逾百元 會員加碼贈「10元茶碗蒸」優惠券

全民優惠吃！「福勝亭」不分身份霸氣推定食優惠，祭出超值「209元單人餐」及好康相報「雙人餐」現省百元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。