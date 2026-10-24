台北東區「抹茶新店」開幕抹茶控看過來！ORII MATCHA結合日本茶韻與美式早午餐必吃

台北東區再添抹茶新據點！抹茶品牌 ORII MATCHA 正式進駐台北東區，將日本茶葉文化與歐美飲食風格結合，從現場手刷抹茶、創意茶飲到早午餐料理，打造不同於傳統茶屋的用餐體驗。店內選用日本宇治、八女、鹿兒島等產區的抹茶，並透過不同茶款與配料的搭配，呈現抹茶的多元風味，成為台北抹茶控尋找新店時值得關注的口袋名單。

圖／ORII MATCHA提供

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日本產區抹茶入茶飲！草莓抹茶、肉桂米漿抹茶成亮點

ORII MATCHA以日本茶葉為飲品基礎，依照純茶品飲、牛奶調和及創意特調等不同需求挑選茶款，讓抹茶不再只有單一的苦韻與奶香。其中，草莓牛奶抹茶將手工熬製的草莓果醬、日本抹茶與植物奶結合，呈現果香、茶香交錯的風味；肉桂米漿抹茶則以米漿為基底，加入肉桂香氣，帶出不同於一般抹茶拿鐵的特色。

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此外，店內也推出維也納椰霜抹茶，以綿密奶霜搭配抹茶，增添飲品的口感層次。品牌亦規劃定期更新季節飲品，讓消費者每次造訪都能接觸不同的抹茶組合。

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不只喝茶也能吃早午餐！美日混搭料理同步供應

除了抹茶飲品，ORII MATCHA也將餐飲選擇延伸至早午餐時段。菜單包含蟹肉酪梨混搭卷、炸蝦蕎麥冷麵、羽衣甘藍沙拉及味噌培根三明治等，將日式食材與美式餐點概念融合，適合安排為東區聚餐、早餐或午後用餐行程。

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空間採兩層樓規劃，一樓設有開放式吧台，能近距離觀看抹茶製作過程，二樓則配置日式榻榻米風格區域，呈現不同的休憩氛圍。品牌並與加州手捲品牌OSSU共享場域，白天提供抹茶與早午餐，晚間則轉換為手捲及清酒餐飲空間，形成從日間茶飲延伸至夜間用餐的特色。對於想在台北東區尋找特色抹茶店的人來說，ORII MATCHA將日本產區茶葉、創意飲品與美式餐食放進同一個空間，無論是專程品茶，或安排一趟東區美食散步，都能列入行程規劃。

圖／ORII MATCHA提供

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ORII MATCHA

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷58號。

營業時間：每日09：00至15：30。前往前可先確認官方最新營業資訊及訂位狀況。

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