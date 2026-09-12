A-Lin出道20週年變身「飲料歌單」！台北咖啡酒吧推5款限定特調　從燕麥拿鐵喝到「有一種悲傷」

出道20週年的A-Lin近期展開一連串20週年企劃，這次連歌迷的「喝什麼」都安排好了！台北咖啡酒吧「DOT Coffee & Cocktail」攜手Sony Music Taiwan，將A-Lin經典歌曲化身5款限定飲品，從白天喝得到的咖啡、康普茶，到夜晚限定的調酒，讓歌迷可以邊喝邊回味陪伴20年的熟悉旋律。

圖／台灣索尼音樂提供

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這次限定飲品以A-Lin歌曲為靈感，打造5款各有個性的「歌單系飲品」。其中「挚友」對應蘋果美式 Apple Americano，以咖啡結合蘋果風味；「拿走了什麼」則變成燕麥拿鐵 Oat Latte，柔和奶香呼應歌曲氛圍；「幸福在歌唱」推出懶洋洋甘菊康普茶，走清爽路線；「忘記擁抱」則是餘暉 After Glow；至於歌迷熟悉的〈有一種悲傷〉，則以「夜班 Night Shift」呈現，加入酒香與咖啡元素，成為夜晚限定款。

這場限定企劃不只喝飲料，現場也同步加入不少歌迷互動元素。活動期間點購任一款A-Lin 20週年主題飲品，即可獲得限定好禮，包括限量歌詞卡、限定貼紙等，現場還設置歌迷互動裝置，讓到場粉絲可以留下屬於自己的20週年紀念。官方也特別邀請歌迷帶上應援小物，一邊喝咖啡、聊聊天，一起替A-Lin的20年歌唱旅程舉杯。

圖／台灣索尼音樂提供

活動限定於9月17日至9月21日登場，每日上午8時至凌晨1時開放。飲品供應也依照時段區分，晚間7時前可點「燕麥拿鐵」、「蘋果美式」，晚上7時後則換上「夜班」、「餘暉」等夜間飲品；「懶洋洋甘菊康普茶」則全天供應。活動地點就在台北市中正區羅斯福路三段16號「DOT Coffee & Cocktail」，搭捷運至台電大樓站2號出口即可抵達。酒類飲品僅限年滿18歲者購買，贈品每日數量有限，送完為止。

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