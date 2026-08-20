夏日7款推薦必吃「原型料理餐酒組合」 KIRIN一番搾零糖質啤酒期間限定聯手gonnaEAT，打造清爽低負擔餐桌

夏日晚餐想小酌一杯時，消暑的冰涼啤酒往往比紅白酒、調酒更受歡迎，但熱量負擔也使人感到猶豫。啤酒生產大國日本近年便興起一股「零糖質」啤酒趨勢，推出後特別受到健康飲食族群的青睞，為喜歡啤酒又在意身材的人找到新解方。

「零糖質」啤酒受到健康飲食族群的青睞，適合喜歡啤酒又在意身材的人。圖片來源｜林芳如攝影

什麼是零糖質啤酒？喝多也不會胖嗎？

所謂的「糖質」，在日本厚生勞動省的官方定義指的是人體能消化吸收並產生熱量的碳水化合物。

一般啤酒在釀造過程中，麥芽澱粉產生的「限制糊精」會殘留於酒液中，這就是糖質的來源。日本知名品牌 KIRIN（麒麟）的一番搾零糖質啤酒藉著精準的糖化溫度控管與高發酵性特殊酵母，能將糖質壓低至每 100 毫升 0.5 克以下，符合日本法規標示「零糖質」的標準。

至於零糖質啤酒好喝嗎？得看各廠牌技術。為了補足因去除糖質而流失的口感，KIRIN 是採用古老的「雙重熬煮法」（Double Decoction），以梅納反應帶出濃郁酒體與清甜麥香，確保減糖但不減美味。

KIRIN 一番搾零糖質啤酒帶有濃郁酒體與清甜麥香。圖片來源｜林芳如攝影

不過提醒大家，零糖質並不等於零熱量，每克純酒精約有 7 大卡的熱量，因此若把零糖質啤酒當水喝，還是會胖喔！建議男性每日不超過 2 罐（350ml/罐）、女性不超過 1 罐，在品飲樂趣與健康生活中取得平衡。

聚餐搭酒的飲食關鍵：選擇原型食物餐廳

追求身體低負擔，除了選對飲品，餐點的選擇同樣關鍵。近年來大家已熟悉「原型食物」的概念，減少人工加工、保留食物最原始樣貌的飲食也可以兼顧營養又很美味。而以加入優質油脂、好肉好菜「地中海飲食」聞名的健康餐廳 gonnaEAT 為例，他們正是推廣原型食物的代表，主打以簡單的烹調方式呈現食材本味，大受注重飲食健康、健身族群喜愛。

期間限定 7 款料理！享受 KIRIN 一番搾零糖質啤酒搭餐樂趣

KIRIN 一番搾零糖質攜手 gonnaEAT 展開期間限定合作，即日起至 9 月 27 日共有 7 款餐點，加價 20 元即可升級為一番搾零糖質啤酒套餐，體驗既清爽又飽足的餐酒組合。

KIRIN 一番搾零糖質啤酒聯手 gonnaEAT，打造清爽低負擔餐桌。圖片來源｜林芳如攝影

適合搭配一番搾零糖質的推薦料理有「gonna 超級雙層乳酪牛肉堡」，雙份牛肉餅與三份乳酪的重磅享受，搭配爽口蔬菜與迷迭香薯條，是肉食控的首選；「Vicky 最愛培根太陽蛋牛肉堡」將奶油麵包抹上 Chipotle 美乃滋，夾入牛肉餅、烤培根與半熟太陽蛋，搭配自製酸黃瓜，層次豐富有滿足感；「老闆最愛的辣味碎香腸水管麵」把自製西班牙香腸打碎後，加入紫洋蔥與烤甜椒，拌入超級夠味的辣味番茄醬汁，撒上羅馬諾乳酪與芝麻葉，風味層次鮮明；還有「LEO 哥的松子芝麻奶油牛排寬麵」則將烤嫩肩牛排切片後以初榨橄欖油煸香，拌入煙燻奶油醬汁與松子，焦香味與啤酒的麥香超搭。

gonnaEAT 的 7 款餐點，加價 20 元即可升級為一番搾零糖質啤酒套餐。圖片來源｜林芳如攝影

喜歡輕盈沙拉的人，別錯過「希臘風 Tahini 雞肉羽衣甘藍沙拉」，雞肉沾裹中東香料 Za'atar 烤至噴香，搭配羽衣甘藍、藜麥、費達乳酪等超強營養食材，淋上 Tahini 芝麻醬汁，充滿異國風情。

而最受歡迎的小食也有兩款誘人選擇，「迷迭香薯條 / 地瓜薯條」將細薯撒上迷迭香增添清香，地瓜薯條則搭配特製的蔓越莓蘋果醬，是最佳的下酒良伴；「優格燕麥炸去骨雞腿」去骨雞腿肉以優格醃漬入味，裹上燕麥與杏仁片酥炸，保留肉質嫩滑同時增加堅果香氣，口感驚豔，是炸雞的無罪惡感版本。

優格燕麥炸去骨雞腿、漢堡薯條和一番搾零糖質啤酒超速配。圖片來源｜林芳如攝影

全台共有 6 間 gonnaEAT 門市（仁愛、京站、內湖、南港、桃園華泰、竹北）同步展開活動，邀請想要嘗試輕盈飲食的饕客，一起享受這場美味零極限的夏日盛宴。

未滿十八歲禁止飲酒。喝酒禁止開車

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306132