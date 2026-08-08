開箱最美高空港點Bar！ 台北101「捌伍添第」升級回歸 單人套餐1280元爽吃天鵝酥、微醺蝦餃皇、絲襪茶走變調酒

一人也能高空微醺獨享！ 台北101大樓85樓的極致粵菜地標「捌伍添第 85TD」，在閉館進行為期 5 個月的全方位升級整備後，正式以現代香港料理 2.0 姿態華麗回歸，更首度推出概念前衛的「DIM SUM BAR」，打造全台最高的高空港點酒吧！

圖／捌伍添第85TD提供

為單人打造雲端餐酒新體驗！ 獨享晚間點心品味套餐

晚間限定點心品味套餐。圖／捌伍添第85TD提供

捌伍添第 85TD 這次打破常規，由新入駐的點心主廚柏欽競（競師傅）聯手主廚與調酒師團隊，重磅推出晚間預約限定的「點心品味套餐」（每位1,280元 + 10%）。將經典港點的份量與出菜節奏重塑，融入酸、辣、麻等豐富風味，就算下班後獨自前往，也能在百萬夜景相伴下享受精緻的單人港點饗宴。

爆汁微醺蝦餃皇與擬真系點心 視覺味覺雙衝擊！

午間時段單點港點，酸菜金魚餃。圖／捌伍添第85TD提供

套餐菜色處處充滿驚喜，開場由彈嫩晶瑩的「水晶餚肉」與酥鹹香濃的「金沙脆魚皮」雙拼揭開序幕；最受矚目的「微醺蝦餃皇」捨棄傳統白皮，改以藍白漸層的夢幻外皮包裹鮮蝦與龍蝦高湯，一口咬下瞬間爆汁。

微醺蝦餃皇。圖／捌伍添第85TD提供

造型吸睛的「海皇天鵝酥」以紫薯取代芋頭，炸出如羽毛般的細緻網酥，內餡選用干貝與蝦仁慢炒；帶有喜氣造型的「柿柿如意皮蛋餃」則大膽融入老乾媽辣油與甜麵醬，撞擊出港點少見的麻辣風味；甜點則由台味十足的「流沙芋頭包」完美收尾，一口咬下便有濃郁芋泥流心蔓延。

海皇天鵝酥。圖／捌伍添第85TD提供

黑松露野菌餃、柿柿如意皮蛋餃。圖／捌伍添第85TD提供

四大職人聯手：傳統燒味與功夫大菜同步全面進化

除了點心酒吧的突破，行政總主廚李劍鳴（鳴師傅）與燒味主廚許丞傑（傑師傅）也將經典菜單大躍進。招牌「添第叉燒皇」堅持不加色素，以自家蜜汁醬慢火醃製現烤；「潮蓮靚燒鵝」則引入「灌湯燒鵝」工法，出餐時現場淋上熬煮4小時的黃金鵝高湯，展現皮脆肉嫩的絕妙口感。

添第叉燒皇。圖／捌伍添第85TD提供

葡汁鮑粒焗釀雞翼。圖／捌伍添第85TD提供

名流圈流傳的「爵士湯」採隔水燉煮3至4小時，融合蜜瓜甘甜與花膠鮮香；「原湯年糕焗龍蝦」則捨棄傳統上湯，改以純粹龍蝦原湯煨煮，讓吸滿湯汁的 Q 彈年糕每一口都飽含海味。調酒師張有朋更精心設計「Classic²粵・經典」、「Vibrant Synergy濙・烨」與「Yum Cha飲茶」三大系列酒單，讓港點、燒味與調酒展開全方位的餐酒對話。

爵士湯。圖／捌伍添第85TD提供

如上湯焗龍蝦。圖／捌伍添第85TD提供

圖／捌伍添第85TD提供

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