微醺系速食來了！頂呱呱聯名日本「角瓶」推獨家套餐　爽嗑「青花椒鹹酥雞」還送限定好禮

想來點微醺感又想嗑炸雞嗎？全台在地速食龍頭「頂呱呱」這次強強聯手日本威士忌代表品牌「三得利角瓶」，將日式居酒屋最經典的 Highball 搭餐文化直接搬進速食店！

圖／頂呱呱提供

即日起至8月31日，頂呱呱限定開賣跨界聯名套餐，專為大人打造的「角嗨椒香餐」（特價289元）。套餐包含全新推出的「青花椒鹹酥雞PLUS」、經典地瓜薯條與甜甜包，並附上一瓶 180ml 角瓶威士忌與氣泡水。

圖／頂呱呱提供

最吸引人的是隨餐加碼贈送結合量杯功能的「角嗨專屬攪拌棒」，方便民眾以1:4的黃金比例調出專業級角嗨；同時還加贈「角嗨兌換券」1張，憑券可至指定合作居酒屋免費兌換1杯角嗨。門市購買時需出示有效證件，年滿18歲方可選購。

圖／頂呱呱提供

頂呱呱也貼心推出無酒精版的「就嗨雙雞餐」（特價 179 元）。組合內容包含新品「青花椒鹹酥雞PLUS」、經典原味雞腿、地瓜薯條與氣泡水（氣泡水亦可更換為40元飲品）。此外，活動期間內只要購買任一聯名套餐，還能享有「59 元加購呱呱包」優惠（每份套餐限加購1個）。

圖／頂呱呱提供

本次套餐靈魂的「青花椒鹹酥雞PLUS」，為先前人氣款的全面升級版。特別嚴選香氣鮮明的青花椒，調整辛香料比例與烹調工法，讓椒麻風味更加立體飽滿，同時鎖住多汁肉質與外皮的酥脆感。新品亦開放單點，每份89元。

角瓶也推出通路限定活動，8月底前於指定通路購買700ml角瓶 1 瓶，即可獲得「青花椒鹹酥雞PLUS」兌換券1張，贈完為止。

圖／頂呱呱提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」