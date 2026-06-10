世足賽熱潮席捲台北！「六福萬怡」百吋大螢幕開播，啤酒買2送1、派對拼盤999元起

四年一度的足球盛事正式點燃全球球迷熱情，隨著2026世界足球賽開踢，不少民眾已開始規劃觀賽行程。位於南港的 台北六福萬怡酒店 看準運動觀光與聚會商機，自6月11日至7月19日於館內The Lounge推出期間限定觀賽活動，打造結合美食、美酒與賽事轉播的沉浸式空間，讓球迷不用出國，也能感受宛如置身國際足球盛宴的熱血氛圍。

圖／台北六福萬怡酒店提供

The Lounge特別設置百吋大螢幕，搭配挑高開闊的空間設計，提供舒適的觀賽環境。無論是揪團為支持的國家隊加油，或是與好友相約欣賞關鍵賽事，都能在精彩攻防與歡呼聲中，感受足球賽事的獨特魅力。飯店也期待透過觀賽活動，讓旅客與在地民眾擁有更多元的夜間休閒選擇。

圖／台北六福萬怡酒店提供

為增添觀賽樂趣，活動期間凡點用餐點，即可享有海尼根生啤酒及台灣精釀啤酒買二送一優惠，另推出每人666元的生啤酒一小時暢飲方案，讓球迷在觀賽同時盡情舉杯同歡。此外，館方同步推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，內容包含派對炸物拼盤與兩款精選啤酒，適合多人共享。香酥炸物搭配沁涼啤酒，成為觀看激烈賽事時最對味的餐飲組合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北六福萬怡酒店提供

除了美食優惠外，活動期間凡於現場拍照打卡或留下Google五星好評，還可獲贈松露薯條一份。從精彩賽事到美味餐點，再到熱鬧歡樂的觀賽氛圍，六福萬怡希望讓球迷在這個夏天享受最具臨場感的足球派對，在每一次進球歡呼與勝利時刻中，留下難忘的觀賽回憶。

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