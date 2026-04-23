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現省300元！台北老字號「波麗路西餐廳」慶國際牛肋排日 限時4天「台塑牛小排」優惠開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝波麗路餐廳
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牛排控衝了！迎接4月27日「國際牛肋排日」的年度儀式，台北最具代表性的老牌西餐廳「波麗路西餐廳創始本店」驚喜宣布，將從4月24日起連續4天祭出「台塑牛小排」驚喜優惠價！

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圖／翻攝波麗路餐廳

波麗路西餐廳創始本店擁有超過90年的悠久歷史，這次特別推出店內經典不敗招牌「台塑牛小排」，選用厚切 18 盎司的帶骨牛小排，由主廚先將帶骨牛肉煎至表面金黃焦香，鎖住飽滿肉汁，接著使用紅標米酒、蒜頭、洋蔥及特製醬油等元素，經過 1.5 小時的慢火燉煮，將厚實帶筋的牛排化作入口即化的軟嫩。

為了歡慶國際牛肋排日，更是要回饋長年支持的老顧客，這款外焦內嫩極致享受，推出活動期間為4月24日至4月27日，原本每份1850元的套餐，現在只需1550元，「現省300元」就能開嗑！

圖／翻攝波麗路餐廳
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