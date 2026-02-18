新春送酒不踩雷！成雙成對、紅金配色、投其所好 讓長輩客戶都滿意

農曆新年到來，親友間的走訪寒暄與應酬聚會進入高峰，而「送酒」作為華人社會中最具份量的禮贈選擇，背後蘊含的民俗學問其實大有來頭。許多民眾在挑選酒禮時常陷入名氣或價位的迷思，卻忽略了最能觸動長輩或重要客戶心弦的細節。民俗專家提醒，春節送禮首重儀式感與意涵，掌握特定心法不僅能展現個人品味，更能避免無心之失造成的尷尬。

在華人傳統觀念中，凡事講求圓滿與對稱，「成雙成對」是送酒時的基本準則。單瓶酒禮雖然簡約，但在新春這種強調團圓的節慶裡，難免顯得單薄，甚至有孤掌難鳴的遺憾感。選擇兩支成組的禮盒，或是相同款式的對酒，不僅象徵著「好事成雙」，在視覺上也更具份量與氣勢。這種對稱的美學，體現了送禮者對於受禮方家庭圓滿、福氣加倍的深切祝福，是絕對不會出錯的安全牌。

風乾葡萄酒之王MASI瑪西酒廠，推出紅金配色的亞瑪諾經典風乾葡萄酒亞洲限定版馬年限量禮盒。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

視覺色彩的選擇則是營造節慶氛圍的關鍵，紅與金的配色組合至今仍是不敗的經典。紅色驅邪納福，代表喜慶、吉祥與興旺，而金色則招財進寶，象徵富貴、榮耀與財源廣進。現代品牌在包裝設計上多有巧思，若能挑選瓶身帶有亮紅色彩或外盒鑲嵌金邊細節的酒款，便能在開啟禮物的那一刻，瞬間拉滿過年的儀式感。這種充滿正能量的色彩心理學，不僅能讓收禮者感受到熱情，更是一種對來年運勢的美好期許。

然而，最高境界的送禮藝術，莫過於「投其所好」的精準考量。與其追求市面上最昂貴的酒款，不如深入觀察對方的飲酒習慣與生活背景。面對喜愛老味道的長輩，一款帶有陳年韻味的高粱或許能勾起往日情懷；若是送給追求質感的年輕後輩，包裝新穎、風味明亮的葡萄酒或威士忌則更顯合宜。當送禮者能準確說出挑選該款酒的原因時，這份禮物便不再只是物質交易，而是一次深刻的靈魂對話，讓誠意隨著酒香長久留存。

歐肯馬年禮盒以「三順安康，福氣年年」為理念，將三次蒸餾工藝化作順心、順意、順利的三重祝福，適合送給追求質感的年輕後輩。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

