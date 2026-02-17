火馬年開運必備！侯布雄新春限定饗宴初一登場 只有5天

快訊

聯合新聞網／ 記者 高婉珮 ／即時報導
生食鰤魚韃靼與酪梨綴Oscietra 魚子醬。圖／侯布雄提供
迎來萬象奔騰的火馬之年，多次蟬聯《臺灣米其林指南》二星肯定的L’ATELIER de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳，於農曆正月初一至初五（2月17日至21日）午餐時段，限時推出「2026新春法式饗宴」。這套為年節團聚量身打造的套餐，每位售價5,980元＋10％，邀請賓客在熟悉而優雅的法式節奏中，開啟新一年的重要餐桌時刻。

本次新春饗宴由行政主廚率領團隊規劃，選材聚焦 海鮮、黑松露澳洲和牛，以經典法式工藝，層層鋪陳味覺節奏。開場的「生食鰤魚韃靼與酪梨，綴Oscietra魚子醬」，以油脂細緻的鰤魚拌入酸豆與紅蔥，入口清爽卻不失鮮甜。滑順的酪梨泥柔化口感，頂層Oscietra魚子醬的鹹香緩緩展開，香草、橄欖油與微辣氣息交織，輕盈中留下清楚記憶點。

接續登場的「脆皮水波蛋、Mont d'Or起司與黑松露醬」，外層煎至薄脆，切開後蛋黃自然流瀉。底層Mont d'Or起司白醬帶出溫潤乳脂與熟成堅果香，與黑松露醬的深沉氣息相互呼應。Comté 起司片與黑松露薄片點綴其上，鹹香層層堆疊，口中餘韻悠長。

脆皮水波蛋與Mont d'Or起司及黑松露醬。圖／侯布雄提供
「油封半熟鰆魚菲力，佐橄欖酸豆與陳蒿番茄醬」，以低溫油封保留魚肉的柔嫩與緊實。番茄與陳蒿熬製的醬汁帶出俐落酸香與草本氣息，橄欖酸豆 tapenade 補上鹹旨與微苦，拉開味覺對比。再搭配油封番茄的甜潤、蛤蜊泡沫的海鹹，以及黑松露泥的深沉香氣，酸、鹹、鮮與果香在口中交錯延伸，收尾乾淨而回甘。

油封半熟鰆魚菲力鋪上橄欖酸豆搭配陳蒿番茄醬。圖／侯布雄提供
「澳洲和牛腹肉牛排，搭配羊肚菌與綠蘆筍」則將節奏推向濃郁。腹肉以高溫快煎，外層微焦、內裡柔嫩多汁，展現橫隔膜部位特有的濃厚肉香與細緻嚼感。羊肚菌吸飽以紅蔥、奶油與黃酒熬製的醬汁，入口先是濃郁菌香，隨後浮現堅果與熟成乳脂氣息；清脆的綠蘆筍，則為厚實肉脂帶來恰到好處的平衡。

澳洲和牛腹肉牛排配羊肚菌菇及綠蘆筍。圖／侯布雄提供
法式薄餅淋上焦糖Grand Marnier香橙酒與香草<a href='/search/tagging/1013/冰淇淋' rel='冰淇淋' data-rel='/1013/117064' class='tag'><strong>冰淇淋</strong></a>。圖／侯布雄提供
套餐最後以「法式薄餅，淋上焦糖Grand Marnier香橙酒，佐香草冰淇淋」收尾。柑橘酒香與焦糖的溫潤甜感，與冰淇淋的清涼形成對比，讓這場新春饗宴，在冷熱交錯的甜蜜中，畫下從容而完整的句點。

