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打造下班社交新據點！海尼根全台首間概念店 插旗信義區火星咖啡

聯合新聞網／ 記者 高婉珮 ／即時報導
火星咖啡海尼根概念店打造三款限定特調，用創意風味翻玩海尼根，分別為阿瑞斯（左起）、馬爾斯、曼伽羅。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
火星咖啡海尼根概念店打造三款限定特調，用創意風味翻玩海尼根，分別為阿瑞斯（左起）、馬爾斯、曼伽羅。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根與信義區知名社交熱點「Cafe from Mars」聯手合作，在台灣打造首間品牌概念店。這不是快閃活動，而是一間常設的「海尼根火星辦公室」，以實體酒吧形式呈現品牌精神，重新定義「下班社交」的生活風格。

這間結合「日咖夜酒」模式的複合空間，外觀以太空艙設計為靈感，從入口的鏡面投影、象徵太空船的裝置藝術到火星紅土色調的內裝，營造出未來感十足的沉浸式場景。白天是潮人聚集的潮流據點，夜晚則成為Z世代專屬的社交星球。

概念店更推出三款火星靈感限定特調：「曼伽羅」融合海尼根星銀與琴酒、花茶、蘋果汁等，風味清新；「馬爾斯」則以經典海尼根混合伏特加與玫瑰天竺葵等，展現多層次香氣；「阿瑞斯」選用經典海尼根與香草伏特加為基底，結合西瓜、蘋果汁與鹽漬櫻花，讓人感受清爽盛夏的啤酒創意。

海尼根希望透過這間概念店，讓「優質社交」成為都會人的日常儀式。不定期舉辦的 Afterwork Party 將結合音樂、風味與設計，邀請都市冒險者在工作後放鬆聚會，開啟全新社交宇宙。

◎火星咖啡海尼根概念店

．地址：台北市信義區松壽路22號1樓

．營業時間：Monday～Sunday 12:00 PM～03:00 AM

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台第一家海尼根品牌概念店，正式落腳信義區熱點「Cafe from Mars」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台第一家海尼根品牌概念店，正式落腳信義區熱點「Cafe from Mars」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根品牌概念店以大面積的磚紅色，呈現火星紅土意象，搭配隨著燈色變換各種宇宙圖像的光原色牆。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根品牌概念店以大面積的磚紅色，呈現火星紅土意象，搭配隨著燈色變換各種宇宙圖像的光原色牆。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根品牌概念店的牆面，會隨著燈色變換各種宇宙圖像的光原色牆。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根品牌概念店的牆面，會隨著燈色變換各種宇宙圖像的光原色牆。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
火星咖啡海尼根概念店，已準備好成為你下班後最有想像力的潮流據點。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
火星咖啡海尼根概念店，已準備好成為你下班後最有想像力的潮流據點。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根品牌概念店的天花板，懸掛著象徵啤酒靈感的裝置藝術，啤酒花如靈感泡泡般在空氣中飄浮。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根品牌概念店的天花板，懸掛著象徵啤酒靈感的裝置藝術，啤酒花如靈感泡泡般在空氣中飄浮。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒吧 裝置藝術 果汁 咖啡

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