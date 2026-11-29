不用再羨慕台北人！「摩斯奶昔」擴店販售 北中南都有、全台9門市喝得到
摩斯奶昔擴店販售！奶昔控等到了，摩斯漢堡「奶昔」持續擴大販售中，目前全台有9家門市供應，北中南都能喝到。
敲碗成功！摩斯漢堡「摩斯奶昔」推出受到消費者喜愛，原僅在羅斯福路店限定販售，即日起擴店販售至9店供應，雙北、宜蘭、桃園、台中及高雄都能買得到，其中桃機一航店也有販售原味（未販售咖啡風味，依現場供應為準），人在桃園機場也能喝。
摩斯原味奶昔經典好喝，純粹的奶香、口感綿密滑順，每杯售價79元；而咖啡風味奶昔則能喝到醇厚咖啡香氣，每杯售價109元。
此外，摩斯漢堡早餐新品「紅豆乳酪貝果」甜鹹登場，經典原味貝果搭配綿密紅豆泥與滑順乳酪醬，讓人一口接一口，供應時間為每日上午5:00-10:30。
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